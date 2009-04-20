Для сайта о недвижимости нужно разработать верхнюю часть главной странички, которая бы содержала: 1. лого 2. информация о пользователе/форма для логина 3. блок, который бы рассказывал новым пользователям о возможностях сайта. 4. на шапке должен присутствовать тематический рисунок. Пожалуйста, ...