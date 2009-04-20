itcom

Doe Serg itcom

 
NaN летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн казуальной игры

    $50

    Требуется сделать дизайн казуальной игры(интересуют просто картинки): 1. игровое поле 8х8 клеток, панель статистики. 2. 8 типов объектов (ставятся в клетки игрового поля) 3. 5 уровней игрока (новичек, продвинутый, геймер, эксперт, звезда)

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка логотипа и дизайна сайта

    $250

    Требуется разработать логотип и дизайн сайта(веб-сервис). Наподобие - http://www.pathway.com/ Логотип - нужно разработать 2 варианта из которых можно будет выбрать и модифицировать в соответствии с пожеланиями клиента.(допускается 5 ревизий) Сайт - дизайн и верстка первой страницы.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов73 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Блог на WordPress+BuddyPress

    $250

    На базе движка WordPress+BuddyPress нужно создать многопользовательский блог. Внедрить дизайн, провести доработки форм. Пожалуйста укажите список блогов, которые Вы ранее делали.

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправление ошибок в Vam Shop

    $100

    Требуется исправить несколько ошибок в работающем Vam Shop. Работу нужно сделать в ближайшие 1-2 дня. Укажите что ранее Вы делали на этом движке. Укажите стоимость за 10-20 часов работы.

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка он-лайн игры на PHP

    $500

    Требуется разработать движок Mob Wars(или Mafia) на PHP. Особенности реализации: 1. Использовать ООП 2. Должен быть использован MVC фрэймворк Zend Framework или CodeIgniter 3. jQuery, AJAX. 4. Дизайн и элементы игры (миссии, персонажи и т.д.) должны быть легко кастомизируемыми. Требование к ...

    PHPjQueryAjaxCodeIgniter
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка для сайта о недвижимости

    $50

    Для сайта о недвижимости нужно разработать верхнюю часть главной странички, которая бы содержала: 1. лого 2. информация о пользователе/форма для логина 3. блок, который бы рассказывал новым пользователям о возможностях сайта. 4. на шапке должен присутствовать тематический рисунок. Пожалуйста, ...

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Иллюстрации для сайта о недвижимости

    $30

    Для сайта о недвижимости нужно разработать 3 иллюстрации, которые бы рассказывали новым пользователям о возможностях сайта. Пожалуйста, укажите работы, которые Вы выполнили в этой области.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать визуал

    $30

    Для сайта о недвижимости нужно разработать визуал, который бы рассказывал новым пользователям о возможностях сайта. Пожалуйста, укажите работы, которые Вы выполнили в этой области.

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Профиксить шаблоны на базе Velocity

    $20

    При переносе приложения на базе XWiki на новую версию возникли трудности с переносом шаблонов на базе Velocity. Некорректно выводятся некоторые странички. Нужно профиксить шаблоны, чтобы корректно отображались все странички.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
akma
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Верстка шапки
Работой с Заказчиком очень доволен. Чёткое ТЗ и своевременная оплата.
Доволен работой с Вадимиром. Верстку сделал всрок и оперативно делал необходимые правки. Рекомендую.
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