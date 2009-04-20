Требуется сделать дизайн казуальной игры(интересуют просто картинки): 1. игровое поле 8х8 клеток, панель статистики. 2. 8 типов объектов (ставятся в клетки игрового поля) 3. 5 уровней игрока (новичек, продвинутый, геймер, эксперт, звезда)
- $50Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужно: 1. Настройка SMTP, POP3, IMAP на выделенном сервере. 2. Создать 5 почтовых акаунтов. 3. Протестировать отправку-получение на них. 4. Проинсталировать APC - http://pecl.php.net/package/APCНастройка сервера/ПО17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется разработать логотип и дизайн сайта(веб-сервис). Наподобие - http://www.pathway.com/ Логотип - нужно разработать 2 варианта из которых можно будет выбрать и модифицировать в соответствии с пожеланиями клиента.(допускается 5 ревизий) Сайт - дизайн и верстка первой страницы.Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
На базе движка WordPress+BuddyPress нужно создать многопользовательский блог. Внедрить дизайн, провести доработки форм. Пожалуйста укажите список блогов, которые Вы ранее делали.Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется исправить несколько ошибок в работающем Vam Shop. Работу нужно сделать в ближайшие 1-2 дня. Укажите что ранее Вы делали на этом движке. Укажите стоимость за 10-20 часов работы.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
На базе готового движка нужно создать многопользовательский блог. Внедрить дизайн, провести некоторые доработки.Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется разработать движок Mob Wars(или Mafia) на PHP. Особенности реализации: 1. Использовать ООП 2. Должен быть использован MVC фрэймворк Zend Framework или CodeIgniter 3. jQuery, AJAX. 4. Дизайн и элементы игры (миссии, персонажи и т.д.) должны быть легко кастомизируемыми. Требование к ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужно отверстать дивами шупку.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Для сайта о недвижимости нужно разработать верхнюю часть главной странички, которая бы содержала: 1. лого 2. информация о пользователе/форма для логина 3. блок, который бы рассказывал новым пользователям о возможностях сайта. 4. на шапке должен присутствовать тематический рисунок. Пожалуйста, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Для сайта о недвижимости нужно разработать 3 иллюстрации, которые бы рассказывали новым пользователям о возможностях сайта. Пожалуйста, укажите работы, которые Вы выполнили в этой области.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Для сайта о недвижимости нужно разработать визуал, который бы рассказывал новым пользователям о возможностях сайта. Пожалуйста, укажите работы, которые Вы выполнили в этой области.Баннеры6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно получить с указанного сайта даные по результатам игр (кроном с периодичностью 1 час) и выдавать их в виде RSS из базы. Сделать нужно на PHP.Веб-программирование20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
При переносе приложения на базе XWiki на новую версию возникли трудности с переносом шаблонов на базе Velocity. Некорректно выводятся некоторые странички. Нужно профиксить шаблоны, чтобы корректно отображались все странички.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $20
Установка APC (http://pecl.php.net/package/apc) на выделенном сервере. В результате нужно получить инструкцию по установке на русском языке. (ну и модуль должен работать)Системное администрирование6 заявокЗакрыт15 лет назад