Необходимо написать простой API для отслеживания задачи в течение дня. Языковая структура: NodeJS Express Создаем тайм-трекер и предоставляем API с документацией фронту. С нашей стороны нужно предоставить только API. ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть работающий салон красоты, нужно сделать перепланировку и дизайн при которой в помещении разместилось бы больше услуг. Например убрать несущую стену либо добавить новую. Придумать как сделать мини помещение, например, для ресниц либо шугаринга. Поменять ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать брендбук салона красоты на основе уже имеющегося стиля (полтора года), как-то его освежить либо предложить совершенно новый стиль/дизайн. Под бренбуком имею ввиду: Стиль для инстаграмм и facebook (посты и сториз)Шаблон сториз свободных мест ...Фирменный стиль30 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Имеется ценник на английском языке, в него нужно добавить описание на русском на основе уже имеющегося старого русского ценника (Две-три фразы). Редактирование будет в .pub формате. Описание позиций которых нет в ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад