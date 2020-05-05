iteg09

Артём iteg09

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$5
выплачено фрилансерам
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  • Простое RESTfull API

    Необходимо написать простой API для отслеживания задачи в течение дня.  Языковая структура: NodeJS Express Создаем тайм-трекер и предоставляем API с документацией фронту. С нашей стороны нужно предоставить только API. ...

    Node.jsPostgreSQLSQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перепланировка, редизайн работающего салона красоты

    Есть работающий салон красоты, нужно сделать перепланировку и дизайн при которой в помещении разместилось бы больше услуг. Например убрать несущую стену либо добавить новую. Придумать как сделать мини помещение, например, для ресниц либо шугаринга. Поменять ...

    Интерьеры и Экстерьеры13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Салон красоты: брендбук

    Нужно сделать брендбук салона красоты на основе уже имеющегося стиля (полтора года), как-то его освежить либо предложить совершенно новый стиль/дизайн. Под бренбуком имею ввиду: Стиль для инстаграмм и facebook (посты и сториз)﻿Шаблон сториз свободных мест ...

    Фирменный стиль30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отредактировать ценник англ - рус

    Добрый день! Имеется ценник на английском языке, в него нужно добавить описание на русском на основе уже имеющегося старого русского ценника (Две-три фразы).  Редактирование будет в .pub формате. Описание позиций которых нет в ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Uli_y
Юлия 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Отредактировать ценник англ - рус
Добросовестный заказчик. Артём - деликатный, отзывчивый и приятный в общении человек. Задачу сформулировал чётко, отвечал на все вопросы, был на связи. Рекомендую!
Качественно сделанная работа, в срок! Юлия углубилась в данную тему и полностью выполнила проект. Рекомендую в качестве ответственного исполнителя!
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