Профессиональный фрилансер, веб разработчик.

Здравствуйте!

Меня зовут Сергей.

Фриланс - это мой главный способ заработка и поэтому я всегда стараюсь сделать проект максимально качественно и сдать работу вовремя или даже быстрее оговореных сроков.

Что я делаю?

Я делаю на заказ только то что умею делать качественно, благодаря опыту работы а именно:

- Разработка (и доработка) сайтов на CMS: Magento, Wordpress, Opencart, DLE

- Разработка (и доработка) сайтов на Framework'ах: Yii, Laravel

- Создания дизайна (Photoshop и Adobe Illustrator) и его верстка в HTML5/Bootstrap/CSS3 а также Angular js.

- Создания техничиского задания

- SEO продвижения

Также прежде чем начинать сотрудничество предлагаю ознакомиться с некими правилами моей работы:

1. Работаю исключительно через сейф, безопасную сделку на этом сайте или с предоплатой через сайт https://itex.studio/ .

2. Сейф не может занимать более 15 дней, в случаи если проэкт большой, он должен быть разбит на несколько этапов, по каждому этапу сейф заключается отдельно.

3. Мое портфолио представлено здесь это полный набор работ сделанных мной, или тех работ в которых я принимал участвия. (в описании к работам указано что именно сделал я)

Вы можете ознакомиться с моими профилями на других площадках:

https://freelance.ru/websergio

https://freelancehunt.com/freelancer/itex.html

Удачнего Вам дня и успешной работы!