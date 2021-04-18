itexpertukraine

ITExpert Ukraine

IT-рекрутинговое агентство ITExpert на рынке уже более 6 лет. Мы помогаем в отборе, найме и онбординге IT-специалистов компаниям по всему миру.

Наша база на 130 000 IT-специалистов позволяет получить первые резюме уже через 1-3 дня работы над вакансией. В команде более 20 технический рекрутеров, поэтому мы покажем вам быстрый результат и поможем масштабироваться. Мы находили core team и формировали команды более 50 человек.

Отбираем только самых талантливых кандидатов для ваших проектов и бесплатно тестируем их английский язык.

https://itexpert.work/ru/