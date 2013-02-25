представитель компании ITFusion

Компания ITFusion предоставляет следующие виды услуг:

Комплекс услуг в сфере информационных технологий:

1) разработка настольных и веб-приложений;

2) разработка мобильных приложений на платформе Android и iOS.

Комплекс услуг по созданию веб-приложений (веб-сайтов):

1) консультирование по проектированию и дальнейшему развитию сайта;

2) создание дизайна сайта в соответствии с фирменным стилем заказчика;

3) разработка серверной и/или клиентской частей приложения;

4) изготовление шаблонов страниц, кроссбраузерная верстка по готовому макету;

5) разработка веб-сайтов и интернет-магазинов любой сложности, а также разработка порталов и сервисов под Ваши нужды;

6) автоматизированное тестирование функциональности сайта с точки зрения пользователя;

7) разработка программных модулей для расширения функционала веб-сайта и предоставления дополнительных веб-услуг пользователям сайта;

8) наполнение сайта контентом.

Комплекс услуг по поддержке веб-сайтов:

1) настройка электронной почты на базе сервисов Google;

2) сопровождение и техническая поддержка веб сайтов, информационная поддержка веб-сайтов: обработка и размещение материалов, модерирование форумов, гостевых книг, комментариев, наполнение каталогов новой продукцией, прайс-листов, ответы на вопросы клиентов, пользователей сайта;

3) перенос ранее созданных сайтов на новую CMS.

Комплекс услуг по оптимизации и продвижению веб-сайтов:

1) поисковая оптимизация;

2) регистрация сайта в поисковых системах и каталогах;

3) контекстная реклама.

Прочие услуги:

1) профессиональная фотосъемка Ваших продуктов, товаров и помещений;

2) создание виртуальных туров;

3) ведение бухгалтерского учета

4) экономический анализ и консультирование в этой области