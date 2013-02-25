Компания ITFusion предоставляет следующие виды услуг:
Комплекс услуг в сфере информационных технологий:
1) разработка настольных и веб-приложений;
2) разработка мобильных приложений на платформе Android и iOS.
Комплекс услуг по созданию веб-приложений (веб-сайтов):
1) консультирование по проектированию и дальнейшему развитию сайта;
2) создание дизайна сайта в соответствии с фирменным стилем заказчика;
3) разработка серверной и/или клиентской частей приложения;
4) изготовление шаблонов страниц, кроссбраузерная верстка по готовому макету;
5) разработка веб-сайтов и интернет-магазинов любой сложности, а также разработка порталов и сервисов под Ваши нужды;
6) автоматизированное тестирование функциональности сайта с точки зрения пользователя;
7) разработка программных модулей для расширения функционала веб-сайта и предоставления дополнительных веб-услуг пользователям сайта;
8) наполнение сайта контентом.
Комплекс услуг по поддержке веб-сайтов:
1) настройка электронной почты на базе сервисов Google;
2) сопровождение и техническая поддержка веб сайтов, информационная поддержка веб-сайтов: обработка и размещение материалов, модерирование форумов, гостевых книг, комментариев, наполнение каталогов новой продукцией, прайс-листов, ответы на вопросы клиентов, пользователей сайта;
3) перенос ранее созданных сайтов на новую CMS.
Комплекс услуг по оптимизации и продвижению веб-сайтов:
1) поисковая оптимизация;
2) регистрация сайта в поисковых системах и каталогах;
3) контекстная реклама.
Прочие услуги:
1) профессиональная фотосъемка Ваших продуктов, товаров и помещений;
2) создание виртуальных туров;
3) ведение бухгалтерского учета
4) экономический анализ и консультирование в этой области