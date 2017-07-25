Компания ITionika - удалённое сотрудничество!!!

Вас приветствует компанияIТionika! Предлагаю Вашему вниманию стэк технологий, скоторыми мы работаем:· AJAX · Angular· jQuery· MySQL· SQL Server · C#· Microsoft .NET Framework· JSON· API· GoogleAnalytics· Google Maps api· Facebook api· ВКонтакте api· Laravel· PHP· Geo IP· NGINX· Apache· Git· XML· CSS· HTML· Bootstrap· Javascript· Word Press· MODX Команда нашей компании состоит исключительно изквалифицированных специалистов, имеющих большой опыт работы в IT сфере. Четко

отлаженный алгоритм работы и сплоченность команды позволяют нам за короткие

сроки реализовать любой проект заказчика. Будем рады сотрудничеству с Вами!Хорошегодня!

С уважением, Дмитрий, начальник отделаразработок,компания IТionika +37544 746 3113 [email protected]