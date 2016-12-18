itisfive

Игорь itisfive

 
40 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

inni

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать ПО для установки linux

    $400

    На основе wibu разработать ПО для установки ubuntu на жесткий диск из ОС windows7 и выше. Либо за основу необходимо взять проект Win32-Loader на базе Nullsoft Scriptable Install System [url=http://ftp.debian.org/debian/pool/main/w/win32-loader/win32-loader_0.7.8+deb8u1.tar.bz2]http://ftp.debian.org/debian/pool/main/w/win32-loader/win32-loader_0.7.8+deb8u1.tar.bz2[/url]. Для оптимизации заливки жёстких дисков инсталлятор должен сохранять ...

    PostgreSQLLinuxUbuntuDebian
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать ПО CCTALLK

    $250

    Необходимо доработать ПО для взаимодействия с купюроприёмником по протоколу CCTALLK. В данный момент ПО не может корректно обрабатывать команды от устройства если в  COM порт пишутся данные по 1 байту. Так же необходимо доработать ПО для ...

    LinuxDebian
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для продажи лотерейных билетов

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта для продажи моментальных лотерейных билетов. Один тип игры - КЕНО.  Функциональность сайта - приём ставок (покупка билета),  отображение результатов розыгрыша выплата выигрыша (страница с вводом номера телефона/банковской карты)

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Видеоролик

    Необходимо создать двухминутный видеоролик с фоновой музыкой. Тематика - лошади, пробеги, спорт, горы. Исходник - гоупро, частота кадров от 60 до 240. т.е. в ролике в нужных местах хотелось бы увидеть красивое замедление. Исходники пришлю в виде архива ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработать сайт

    $100

    Необходимо разработать сайт для компании. Дизайн+вёрстка+наполнение.  CMS не нужна. Компания занимается  установкой кофейных аппаратов, продажей компонентов заправки к аппаратам. Аппараты CRANE200, FS 600 Дизайн должен быть максимально лёгким. Минимум графики.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Чат Android/iOS

    $300

    Необходимо разработать клиентскую часть чата под Android/iOS/WP. Работа с сервером - REST API+HTTPS Использование универсальных фреймворков приветствуется. Структура приложения: Главное окно приложения состоит из двух частей - зоны ввода сообщения и зоны просмотра сообщений участников чата. Зона ввода сообщения состоит ...

    WordPressAndroidiOSREST
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • IOS приложение

    Разработка iOS приложения　для　торгового　центра. Организовать каталог магазинов, поиск по названию магазина, названию товара, отображение контактной информации. push-up　уведомления. Приложение должно подтягивать информацию с сайта магазина. Публикация приложения в AppStore.

    iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Crazy Monkey

    $1000

    2. Требования к реализации a. Серверная часть Язык разработки серверного ПО — С++ (stl), perl 5. Язык для скриптов управления — bash, perl. Средство удалённого администрирования и управления — secure shell 6.0. Операционная система — linux debian 7.0 (wheezy) 64x. Веб-сервер ...

    LinuxApacheDebianPerlBash
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик
Игорь с первого раза принял работу. Благодарю за приятное сотрудничество. Оплата в срок. Рекомендую.
Сделал всё быстро, качественно, в срок.
Ответный отзыв
denilaas
Денис 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Разработать сайт
Отличный заказчик. Четкое задание и сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Сделал всё чётко, стильно. Инициативен, мозги не компостировал. К сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв