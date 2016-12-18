В готовом сайте необходимо доработать раздел отчётов. . c# .net fastreports postgresql
- $532Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $400
На основе wibu разработать ПО для установки ubuntu на жесткий диск из ОС windows7 и выше. Либо за основу необходимо взять проект Win32-Loader на базе Nullsoft Scriptable Install System [url=http://ftp.debian.org/debian/pool/main/w/win32-loader/win32-loader_0.7.8+deb8u1.tar.bz2]http://ftp.debian.org/debian/pool/main/w/win32-loader/win32-loader_0.7.8+deb8u1.tar.bz2[/url]. Для оптимизации заливки жёстких дисков инсталлятор должен сохранять ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $250
Необходимо доработать ПО для взаимодействия с купюроприёмником по протоколу CCTALLK. В данный момент ПО не может корректно обрабатывать команды от устройства если в COM порт пишутся данные по 1 байту. Так же необходимо доработать ПО для ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо доработать игру для сайта на vue.js Добавить скретч режим (дополнительную визуализацию). Исходники игры есть. Бюджет обсуждаемВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $300
Необходимо реализовать слот для веба JS, либой удобный фреймворк от 3 до 5 барабанов, от 3 до 8 линий Конфиг - в джосне. Билеты - в джсоне от сервера. Картинки игры получаем из конфига.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $250
Необходимо разработать дизайн сайта для продажи моментальных лотерейных билетов. Один тип игры - КЕНО. Функциональность сайта - приём ставок (покупка билета), отображение результатов розыгрыша выплата выигрыша (страница с вводом номера телефона/банковской карты)Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать двухминутный видеоролик с фоновой музыкой. Тематика - лошади, пробеги, спорт, горы. Исходник - гоупро, частота кадров от 60 до 240. т.е. в ролике в нужных местах хотелось бы увидеть красивое замедление. Исходники пришлю в виде архива ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $100
Необходимо разработать сайт для компании. Дизайн+вёрстка+наполнение. CMS не нужна. Компания занимается установкой кофейных аппаратов, продажей компонентов заправки к аппаратам. Аппараты CRANE200, FS 600 Дизайн должен быть максимально лёгким. Минимум графики.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Размер - пластиковая карта (54 x 86 мм) Оформление - линукс, терминал, программирование, драйвера, криптография.Дизайн продукции17 заявокЗакрыт7 лет назад
js＋HTML Написать фронтенд для чата. https://docs.google.com/document/d/13HQK74ExJm_QPevzAFRqZm_Iwh5yo0JrLJaoA5_TLqg/edit#Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Необходимо разработать клиентскую часть чата под Android/iOS/WP. Работа с сервером - REST API+HTTPS Использование универсальных фреймворков приветствуется. Структура приложения: Главное окно приложения состоит из двух частей - зоны ввода сообщения и зоны просмотра сообщений участников чата. Зона ввода сообщения состоит ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка iOS приложения для торгового центра. Организовать каталог магазинов, поиск по названию магазина, названию товара, отображение контактной информации. push-up уведомления. Приложение должно подтягивать информацию с сайта магазина. Публикация приложения в AppStore.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1000
2. Требования к реализации a. Серверная часть Язык разработки серверного ПО — С++ (stl), perl 5. Язык для скриптов управления — bash, perl. Средство удалённого администрирования и управления — secure shell 6.0. Операционная система — linux debian 7.0 (wheezy) 64x. Веб-сервер ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт9 лет назад