itkreativ

Константин itkreativ

 
38 летБеларусь/Брест
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
IT Kreativ
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
chezzgarage
Владимир 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
$10
10 баллов
4 года назад
Нарисовать ленточку и несколько иконок
Работать с Константином одно удовольствие. рекомендую к работе.
Очень понравилось работать с Владимиром. Приятный в общении, делаем все четко и быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$60
10 баллов
4 года назад
Парсинг страницы каталога в xml на php
Хороший заказчик. Задача поставлена четко, с оплатой никаких проблем, всегда на связи, приятное общение. Максимальные оценки!
Работа была выполнена четко в срок. К качеству вопросов нет. Были правки, Евгений внес их быстро. Остались одни положительные впечатления. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв