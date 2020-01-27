Необходимо перевести бизнес план на немецкий язык. Нужен качественный перевод. Проверять будет носитель языка.
- $35Переводы21 заявкаЗакрытгод назад
Есть конкретные картинки в не очень хорошем качестве (отсканенный каталог). Нужно нарисовать точно такие же модели (3д) в хорошем качестве - 98 штук. Предложите стоимость и сроки.3D-графика28 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
После настройки на сайт контекстной рекламы, гугл отклонил объявления несколько раз по причине вредоносного ПО. По итогу обращения в поддержку выяснилось, что всему виной внешние ссылки с сайта на сторонние ресурсы. Нужно эти ссылки найти и ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен исполнитель на небольшое тз (Wordpress) [list=1][*]Доработать вывод цены в карточках товара. [*]Добавить кнопку "Заказать звонок", вызывающую всплывающую форму обратной связи в меню или шапку (где будет лучше, на наше усмотрение). Поля для заполнения: "Имя", "Телефон, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен сео-специалист для сео-продвижения сайта (корпоративный сайт, тема: памятники) в Google и Яндекс Просьба расписать как и что вы делаете, какие отчеты мы получим.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищем программиста, который работает с CMS Evolution. В задачу будет входить несколько небольших правок по внутренней оптимизации сайта.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $75
Нужно настроить контекстную рекламу на Google и Яндекс для мебельной компании.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Есть макеты, сделанные на Figma, нужно их сверстать: 1) https://www.figma.com/proto/IR9iHUnT1KhZ96fVDIe3LP/gazprominkom-mobile-(Copy)?scaling=min-zoom&node-id=4%3A2 2) https://www.figma.com/proto/VkhLDEH4FlixLyGlTkkj5W/gazprominkom-mobile?node-id=0%3A1&scaling=min-zoom Верстка адаптивная. На прикрепленных картинках, пояснения. Пишите сроки и стоимость. Рассмотрим все предложения.HTML-верстка19 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Компания занимается установков натяжных потолков. Нужно сделать продающий лендинг. Рассматриваем Wordpress для реализации. Рассмотрим все варианты.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Нужно сделать для компании, которая занимается декоративными водопадами, искусственными ручьями, фонтанами. Все услуги делаются под ключ, также предлагаем обслуживание. Нужно подобрать классным шаблон, адаптировать его под наш контент, скрыть лишний функционал, внести по необходимости какие-то ...Сайты «под ключ»52 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно качественно пролечить сайт на Wordpress от вирусов, постоянно происходят взломы (сайт-визитка). Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно качественно пролечить сайт на Wordpress от вирусов, постоянно происходят взломы (сайт-визитка). Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт на немецком языке (интернет-магазин про продаже специнструментов для авто, станков и т.д.). Необходимо составить семантическое ядро на немецком языке. Рассмотрю ваши варианты по срокам и стоимости.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт интернет-магазин на немецком. Необходимо внедрить PayPal+ (именно +, такой paypal используется на немецких сайтах) Ссылка немецкого сайта PayPal+ для ознакомления разработчиков: paypal.com/de/Webapps/mpp/paypal-plus-center Сроки не срочные, поэтому рассмотрим самый оптимальный вариант.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно настроить рекламную кампанию в Google Adwords (Поиск + КМС + ремаркетинг) и Яндекс.Директ (Поиск + РСЯ + ретаргетинг) - одинаковые, т.е. один раз делаем и закидываем туда и туда. Компания занимается упаковочной тарой. Нужно настроить ...Контекстная реклама33 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Хотим доработать наш сайт [url=https://vladini.by/]vladini.by[/url]. Сайт сделан на OpenCart, на нем мы и хотим остаться. Нужна именно доработка. ТЗ прикреплено. Пишите стоимость и сроки. Рассмотрим все предложения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Добрый день Есть небольшой объем работ: 1) Нарисовать ленточку. На странице [url=https://www.samuilux.com/sale/]https://www.samuilux.com/sale/[/url] вот тут - [url=http://joxi.ru/MAj8bLoCxx417m]http://joxi.ru/MAj8bLoCxx417m[/url] - хотим разместить красную ленточку, что-то типа такой - [url=http://joxi.ru/823DzlxHDDJ3YA]http://joxi.ru/823DzlxHDDJ3YA[/url] 2) 5 иконок на странице продукта На странице объекта [url=https://www.samuilux.com/sale/villa/villa-sale-bangrak-vsbb0033.html]https://www.samuilux.com/sale/villa/villa-sale-bangrak-vsbb0033.html[/url] хотим сделать 5 новых блоков, как эти - http://joxi.ru/82QGOPQHyyjZ6r - ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Добрый день. Есть страница с объявлениями – https://av.by/company/248378 (учесть, что есть постраничная навигация) Нужно написать php-скрипт, который пробежится по страницам, перейдет по ссылкам объявлений и выгрузит их в xml. Каждое объявление должно содержать: - url, название, цену, характеристики отдельными ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад