Нужен дизайн для сервиса заказа еды. По своей сути будет организован как интернет магазин на базе joomla+joomshopping или virtuemart или wordpress с модулем интернет-магазина (пока определяюсь) Нужно 2 шаблона: один для просмотра на ноутбуках/компьютере второй - для планшетников Рассматриваю ...
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- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
куплен шаблон для joomla http://taptheme.com/joomla-ipad-templates/taptheme-ipad.php надо установить и настроить.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Поставлен шаблон http://themeforest.net/item/mayashop-a-flexible-responsive-ecommerce-theme/full_screen_preview/2189918 1. Надо уменьшить кол-во пунктов меню 2. сделать меню каталог с некоторыми категориями товаров (не всеми) 3. Убрать копирайты 4. Справа где сейчас написан комментарий заголовок нужен "Отзывы". При клике должен идти переход на страницу отзывов. 5. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад