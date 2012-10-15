Нужен дизайн для сервиса заказа еды. По своей сути будет организован как интернет магазин на базе joomla+joomshopping или virtuemart или wordpress с модулем интернет-магазина (пока определяюсь) Нужно 2 шаблона: один для просмотра на ноутбуках/компьютере второй - для планшетников Рассматриваю ...