Группа <: <="" p="">

Консультирование в области информационных технологий: подбор оптимального решения задач предприятия с использование информационных технологий, подбор программного и аппаратного обеспечения, оценка потребностей предприятия в ресурсах (компьютеры, орг.техника, расходные материалы и пр.).

Обследование предприятий с целью оптимизации бизнес-процессов предприятия, внедрения информационных систем, организации бизнеса с использованием информационных технологий.

Разработка и внедрение решений на базе продукции Microsoft.

Разработка программного обеспечения на условиях аутсорсинга. Полный цикл разработки, включая полное тестирование и разработку документации к программному обеспечению.

Разработка программного обеспечения на примере. Суть: мы берем предприятие заказчика и разрабатываем систему для автоматизации его деятельности с максимальной гибкостью и возможностью конфигурирования. Затем мы предлагаем это же решение для других аналогичных предприятий. Соответственно, заказчик оплачивает лишь какую-то часть стоимости разработки. Либо клиент получает программное обеспечение как услугу, оплачивая абонентскую плату за доступ к услуге.

Разработка сайтов и порталов любой сложности.

Гибкая система оплаты:

Оплата на обычных условиях: предоплата, оплата траншами и пр.

Оплата в кредит и с отсрочкой платежа.

Участие в бизнесе клиента: предоставление услуг группы с дальнейшим получением процентов от прибыли или дохода, полученных с использованием результатов услуг. Это форма оплаты предлагается клиенту после анализа бизнес-плана и оценки рисков.

Любое сочетание форм оплаты.

Абонементное облуживание для услуг вида 1.

Гарантия на продукцию. Группа предоставляет сопровождение своего программного обеспечения:

Бесплатное исправление ошибок в разработанном нами программном обеспечение, если такие найдутся. Это сопровождение предоставляется в любом случае.

Консультирование по использованию программного продукта, включая расширение документации. В течение шести месяцев после сдачи проекта - бесплатно, в дальнейшем на договорной основе.

Дополнительное сопровождение - незначительное расширение функциональности программного обеспечения по запросам клиента. Сопровождение в течение шести месяцев приводит к увеличению стоимости разработки на 50%. Каждый дополнительный месяц сопровождения увеличивает стоимость разработки на 10%.

Расширенное сопровождение и гарантия. Помимо перечисленного, группа отвечает за убытки, понесенные в результате ошибки в разработанном ей программном обеспечении. Стоимость предоставления этого вида сопровождения оценивание индивидуально с учетов рисков и специфики работы предприятия.

Потенциальные клиенты: малые и средние предприятия любой отрасли, как начинающие свою деятельность, так и уже работающие.

Используемые технологии: ВСЕ ОТ MICROSOFT, особенно .NET; Oracle; Java, Perl, PHP.

Примеры: адреса некоторых примеров наши бывшие работодатели просили не показывать:

1. Распределенная система управления порталами.

2. Программы для управления приборами съема данных с эксперементальных установок.

3. Пилотный проект для системы автоматизации казино. .

4. Движок для магазина. И расширенная версия движка.