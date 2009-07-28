Разработка сайтов "под ключ".

Средняя стоимость 800-1400 USD. В стоимость разработки сайта входят: дизайн, верстка, программирование, наполнение вашей информацией, повышение видимости в поисковых системах, хостинг на год бесплатно.

От вас требуется только описать задачу, согласовать дизайн, предоставить информацию.

Не используем стандартные CMS. Все пишем на своей CMS, пользовательская часть программируется индивидуально. Это значит что мы не зажаты в возможностях определенной CMS. Делаем именно так, как нужно.

Находимся в Беларуси. Можем работать удаленно. Юр. лицо. В портфолио работы далеко не все :)