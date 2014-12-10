IT Moko - компания, которая занимается созданием, продвижением сайтов под ключ на профессиональном уровне.

IT Moko создает сайты с использованием самых современных веб технологий, инновационных методов и решений.

Наши услуги:

создание сайтов (визитка, корпоративный, интернет-магазин,интернет-порталы), интернет маркетинг (сео-раскрутка, контекстная реклама, комплексная, ремаркетинг) веб дизайн

(дизайн сайтов, разработка логотипа, редизайн сайтов), техническая поддержка

сайтов (регулярное обновление клиентского сайта, наполнение текстами, поддержка) и.т.д.

Наши проекты:

princip.com.ua

flatbe.ru

cityinnmsk.ru

medua.com.ua

vsm24.ru

У нас вы можете заказать сайт любой сложности. Мы работаем быстро, качественно с учетом всех ваших пожеланий.