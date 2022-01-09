Онлайн и видео приглашения. Фотокниги, верстка книг. Обработка реставрация колорация фото. Видеомонтаж.

Владею программами занимаюсь:

Выберите меня потому что я:

имею многолетний опыт работы в полиграфической компании

работаю до конца и до удовлетворения клиентов работой

не игнорирую правки и исправления

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