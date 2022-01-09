itomskiy

Иван itomskiy

 
52 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Онлайн и видео приглашения. Фотокниги, верстка книг. Обработка реставрация колорация фото. Видеомонтаж.

Владею программами занимаюсь:

  • обработка фотографий, улучшение ретушь фотографий красиво, реставрация исторических фото, колорация, фотоколлажи итд. (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Portrait Professional) Пример 1, Пример 2﻿﻿
  • онлайн и видео- приглашения. (CorelDRAW, After Effects, Adobe Premiere, Sony Vegas) Пример 1﻿, Пример 2﻿
  • монтаж видео. (Adobe Premiere, Sony Vegas) Пример﻿
  • верстка фотокниги,  верстка книг от и до. (Adobe InDesign, CorelDRAW) Пример 1﻿, Пример 2﻿, Пример 3﻿

Выберите меня потому что я:

  • имею многолетний опыт работы в полиграфической компании
  • работаю до конца и до удовлетворения клиентов работой
  • не игнорирую правки и исправления

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