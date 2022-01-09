Онлайн и видео приглашения. Фотокниги, верстка книг. Обработка реставрация колорация фото. Видеомонтаж.
Владею программами занимаюсь:
- обработка фотографий, улучшение ретушь фотографий красиво, реставрация исторических фото, колорация, фотоколлажи итд. (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Portrait Professional) Пример 1, Пример 2
- онлайн и видео- приглашения. (CorelDRAW, After Effects, Adobe Premiere, Sony Vegas) Пример 1, Пример 2
- монтаж видео. (Adobe Premiere, Sony Vegas) Пример
- верстка фотокниги, верстка книг от и до. (Adobe InDesign, CorelDRAW) Пример 1, Пример 2, Пример 3
Выберите меня потому что я:
- имею многолетний опыт работы в полиграфической компании
- работаю до конца и до удовлетворения клиентов работой
- не игнорирую правки и исправления
Контакты:
- Instagramm - @verstka_knig
- E-mail - [email protected]
- WhatsАpp - 8-900-348-50-17, 8-914-299-23--44
- Viber - 8-900-348-50-17
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Портфолио
- Выпускная фотокнига17 просмотров
- Трюмо11 просмотров
- Фоторетушь, фото реставрация, колорация12 просмотров