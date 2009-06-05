Качественный перевод (Итальянский-Русский/Украинский-Итальянский)
Услуги перевода любых текстов (Итальянский-Русский/Украинский, Русский/Украинский-Итальянский).
Перевод сайтов (с адаптацией/локализацией текстов).
Поисковая оптимизация сайтов (Русских, Итальянских).
Образование:
1) высшее экономическое;
2) высшее филологическое.
Опыт работы:
1) редактор: написание материалов на сайты компаний, редактура и корректура текстов, поисковая оптимизация, поддержка/обновление сайтов на различных cms (4 года);
2) переводчик итальянского: письменные переводы, сопровождение монтажа оборудования (2 года).
Качество. Пунктуальность.