Frontend middle developer

Приветствую! Я Аладин.

Мне 21 Frontend разработчик с опытом 3+ года, создаю сайты и пользовательские интерфейсы.

В 2019 году начал свой путь в PDP Academy, но по большой степени учился самостоятельно, курсы определенных авторов, платные так же бесплатные. Курсы платформы coursehunter, YouTube сообщесвто. Стех пор мне удалось поработать с разными компаниями и в одном стартап проекте. Более 70 успешно реализованных проектов.

Hardweb: (Верстальщик)

с 2020 по 2021 более 60 успешно реализованных проектов с сложными дизайнами, кроссбраузерности, адаптивности и конечно же оптимизацией.

Venda uz: (Верстальщик, Frontend)

с 2021 по 2022 в стартап проекте где разрабатывали большой маркет плейс с полным управлением своего магазина, товаров и др. и конструктор где пользователи могу создавать себе сайт индевидуальным дизайном, менять так как ему хочется.

Другие подработки: (Html & css, Wordpress, Vue, React)

всякие зарубежные компании разовые проекты, верстки, апликешены

FinCube: (Frontend Vue developer)

с марта 2022 разрабатываем веб-приложения в финансовой сфере.