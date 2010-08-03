Веб-прораммист. Недорого.
Новичок в "этом" амплуа.
Предлагаю реализовать ваши идеи в жизнь за небольшую плату для создания своего портфолио.
Высшее образование по специальности "Информационные системы и технологии".
Возраст 22 года.
Профессиональные навыки:
PHP — процедурное и ООП;
MySQL — умение построения сложных запросов, отладка и оптимизация, понимание важности архитектуры БД;
XML — опыт разработки функционала импорта/экспорта для различных приложений;
HTML — один из первых языков разметки, который пришлось изучить. Хороший опыт кроссбраузерной вёрстки;
CSS — уверенное знание;
UML — чтение и составление основных видов диаграм;
Delphi, визуальные интерфейсы, системное API;
Опыт использования сторонних готовых решений;
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