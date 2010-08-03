Веб-прораммист. Недорого.

Новичок в "этом" амплуа.

Предлагаю реализовать ваши идеи в жизнь за небольшую плату для создания своего портфолио.

Высшее образование по специальности "Информационные системы и технологии".

Возраст 22 года.

Профессиональные навыки:

PHP — процедурное и ООП;

MySQL — умение построения сложных запросов, отладка и оптимизация, понимание важности архитектуры БД;

XML — опыт разработки функционала импорта/экспорта для различных приложений;

HTML — один из первых языков разметки, который пришлось изучить. Хороший опыт кроссбраузерной вёрстки;

CSS — уверенное знание;

UML — чтение и составление основных видов диаграм;

Delphi, визуальные интерфейсы, системное API;

Опыт использования сторонних готовых решений;