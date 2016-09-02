Email-маркетолог

Рисую письма ( photoshop/illustrator ), верстаю простые и интерактивные письма ( dreamweaver/блокнот ), веду статистику ( postmaster+postoffice/google analytics+яндексметрика ), постоянно увеличиваю OR, CR, создаю цепочки писем, мастер триггерных рассылок, эффективно работаю с базой подписчиков.

Не попадаю в спам т.к. делаю лаконичные b валидные html письма, работаю с доменом.

Чем могу помочь именно Вам:

- у Вас будет чистая база подписчиков

- регулярное ведение рассылки.

- топовый дизайн и валидная верстка

- настроены и запущены триггеры

- верну клиентов автоматической серией писем

Чего я достиг:

- доставил 60 000 000 писем своим подписчикам

- получил средний OR за месяц - 25%

- средний CR - 5%

- добился постоянного роста OR/CR при почти 100% доставке.

Экспертные навыки:

Spam-expert UniSender,

знаю, что такое "пангинация",

люблю пиксель арт,

умею делать интерактивные письма.