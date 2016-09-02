Рисую письма ( photoshop/illustrator ), верстаю простые и интерактивные письма ( dreamweaver/блокнот ), веду статистику ( postmaster+postoffice/google analytics+яндексметрика ), постоянно увеличиваю OR, CR, создаю цепочки писем, мастер триггерных рассылок, эффективно работаю с базой подписчиков.
Не попадаю в спам т.к. делаю лаконичные b валидные html письма, работаю с доменом.
Чем могу помочь именно Вам:
- у Вас будет чистая база подписчиков
- регулярное ведение рассылки.
- топовый дизайн и валидная верстка
- настроены и запущены триггеры
- верну клиентов автоматической серией писем
Чего я достиг:
- доставил 60 000 000 писем своим подписчикам
- получил средний OR за месяц - 25%
- средний CR - 5%
- добился постоянного роста OR/CR при почти 100% доставке.
Экспертные навыки:
Spam-expert UniSender,
знаю, что такое "пангинация",
люблю пиксель арт,
умею делать интерактивные письма.