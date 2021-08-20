Компания «Неокорд»

Меня зовут Андрей, я представляю компанию «Неокорд».

Мы занимаемся разработкой программного обеспечения, имеем большой опыт в разработке крупных проектов. Готовы предложить вам сотрудничество , взять вашу вакансию на себя.

Мы знаем и умеем делать вещи на: Python Django Flask PHP Yii2 Symphony Laravel Ruby Ruby on Rails SQL NoSQL Elasticsearch CI/CD SCSS/SASS/LESS React.js Vue.js Angular.js Selenium Agile management Atlassian Jira Joomla CMS Wordpress CMS 1C-Bitrix