itstrategy

Наша компания - это молодая и дружная команда профессионалов.

Основными направлениями деятельности являются:

web-разработка

системная интеграция

разработка программного обеспечения

разработка приложений для социальных сетей

разработка приложений для мобильных устройств

Наща цель - развиваться как профессионалы и задавать высокую планку в ИТ-индустрии.

Приоритетами для нас являются:

клиентский сервис

профессионализм

эффективность

Наши клиенты - средние и крупные российские кампании. Среди них: РЖД, Сбербанк-АСТ, Ассоциация Менеджеров России.