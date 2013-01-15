itstrategy

Наша компания - это молодая и дружная команда профессионалов.
Основными направлениями деятельности являются:
web-разработка
системная интеграция
разработка программного обеспечения
разработка приложений для социальных сетей
разработка приложений для мобильных устройств
Наща цель - развиваться как профессионалы и задавать высокую планку в ИТ-индустрии.
Приоритетами для нас являются:
клиентский сервис
профессионализм
эффективность
Наши клиенты - средние и крупные российские кампании. Среди них: РЖД, Сбербанк-АСТ, Ассоциация Менеджеров России.
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