itsupport74

Коротко о себе: IT специалист широкого профиля, 17 лет в IT сфере.

Основное направление: создание сайтов под ключ (5лет), дизайн (опыт в photoshop 12 лет), знание php, css, html, mysql. 1C (локальная) на уровне обслуживания(настройка, обновление), it-аутсорсинг, системное администрирование, ремонт техники, техподдержка пользователей, консультация (удалённая в т.ч.).

Портфолио частично здесь: https://www.avito.ru/chelyabinsk/predlozheniya_uslug/sayty_pod_klyuch_tehnicheskoe_obsluzhivaniepodderzhka_757235407

Резюме здесь: https://drive.google.com/file/d/10XH2fQ-vgWNTu25POn1OZYIFeGLN6Ecp/view?usp=sharing