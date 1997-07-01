itvemotrans

Резюме
Тихонов Дмитрий Георгиевич
Дата и место рождения: 06.05.1970 г Минск, Белоруссия
Адрес: Минск, Незалежнасти 185
Семейное положение: не женат
Образование:
1990-1995 Минский Лингвистический Университет, днев. отделение
Специальность-английский и немецкий языки
Дополнительное образование:
Курсы менеджмента и маркетинга на базе Института Управления и Предпринимательства.
Сертификат менеджера-экономиста. Специальность-управление предприятием, маркетинг, ВЭД
Трудовая деятельность
09/2007- наст.
Переводчик (freelancer)
Содержание деятельности:
Сотрудничество с международными и местными бюро переводов, устный (синхронный) перевод на переговорах, бизнес-семинара, написание тематических статей, создание оригинального контента для сайтов, участие в различных проектах в качестве переводчика-консультанта.
07/2006-07/2007
Компания «Автомир» Москва
Мультибрендовая автомобильная компания
Должность-менеджер по развитию региональной сети
Содержание деятельности:
Разработка и сопровождение проектов по организации дилерских предприятий в регионах России, подготовка заявок и предложений иностранным производителям, работа с таможенными брокерами, письменный и устный перевод, участие в тендерах, переговорах, маркетинг, аналитика, подготовка экспертных заключений
11/2004-05/2006
Официальный представитель Peugeot в Беларуси
(продажа и обслуживание автомобилей)
Должность – нач. отдела ВЭД
Обязанности:
Планирование закупок и формирование склада, организация работы с иностранными партнерами, работа с договорами, таможенными брокерами, ведение переговоров, формирование ценовой политики и коммерческих предложений, участие в выставках, бизнес-семинарах.
05/1999-10/2004
ООО «Вестсолидсервис» Минск
(оптовая продажа шин, запчастей, поставка промышленного инструмента)
Должность-директор
Сфера деятельности:
Корпоративные продажи, построение дистрибьюторской сети, создание деловых связей с предприятиями, заключение договоров, разработка стратегии продаж, планирование, логистика, финансовый менеджмент, управление персоналом, участие в тендерах
07/1997-04/1999
ЗАО «Атлас Интернешнл» Минск
(оптовая торговля аккумуляторами, шинами, аксессуарами)
Должность-менеджер, в последующем - старший менеджер
Обязанности:
Построение и развитие дилерской сети в РБ, активные продажи, маркетинговые исследования рынка, запуск и развитие нового направления, участие в ВЭД, переводческая деятельность, ведение клиентской базы
Профессиональные навыки
Владение иностранными языками:
Английский - в совершенстве
Немецкий – разговорный
PC опытный пользователь
(Word, Excel, Power Point, Photoshop)
e-mail: [email protected]
skype: cleversoft1
Переводческая деятельность:
Языковые комбинации:
С английского, немецкого/на русский
С русского, белорусского/на английский
Основные тематики переводов: бизнес, экономика, юридическая, финансы, банковское дело, автомобильная, сельское хозяйство, спорт, технический перевод