itvemotrans

Переводы с/на английский язык

Резюме

Тихонов Дмитрий Георгиевич

Дата и место рождения: 06.05.1970 г Минск, Белоруссия

Адрес: Минск, Незалежнасти 185

Семейное положение: не женат

Образование:

1990-1995 Минский Лингвистический Университет, днев. отделение

Специальность-английский и немецкий языки

Дополнительное образование:

Курсы менеджмента и маркетинга на базе Института Управления и Предпринимательства.

Сертификат менеджера-экономиста. Специальность-управление предприятием, маркетинг, ВЭД

Трудовая деятельность

09/2007- наст.

Переводчик (freelancer)

Содержание деятельности:

Сотрудничество с международными и местными бюро переводов, устный (синхронный) перевод на переговорах, бизнес-семинара, написание тематических статей, создание оригинального контента для сайтов, участие в различных проектах в качестве переводчика-консультанта.

07/2006-07/2007

Компания «Автомир» Москва

Мультибрендовая автомобильная компания

Должность-менеджер по развитию региональной сети

Содержание деятельности:

Разработка и сопровождение проектов по организации дилерских предприятий в регионах России, подготовка заявок и предложений иностранным производителям, работа с таможенными брокерами, письменный и устный перевод, участие в тендерах, переговорах, маркетинг, аналитика, подготовка экспертных заключений

11/2004-05/2006

Официальный представитель Peugeot в Беларуси

(продажа и обслуживание автомобилей)

Должность – нач. отдела ВЭД

Обязанности:

Планирование закупок и формирование склада, организация работы с иностранными партнерами, работа с договорами, таможенными брокерами, ведение переговоров, формирование ценовой политики и коммерческих предложений, участие в выставках, бизнес-семинарах.

05/1999-10/2004

ООО «Вестсолидсервис» Минск

(оптовая продажа шин, запчастей, поставка промышленного инструмента)

Должность-директор

Сфера деятельности:

Корпоративные продажи, построение дистрибьюторской сети, создание деловых связей с предприятиями, заключение договоров, разработка стратегии продаж, планирование, логистика, финансовый менеджмент, управление персоналом, участие в тендерах

07/1997-04/1999

ЗАО «Атлас Интернешнл» Минск

(оптовая торговля аккумуляторами, шинами, аксессуарами)

Должность-менеджер, в последующем - старший менеджер

Обязанности:

Построение и развитие дилерской сети в РБ, активные продажи, маркетинговые исследования рынка, запуск и развитие нового направления, участие в ВЭД, переводческая деятельность, ведение клиентской базы

Профессиональные навыки

Владение иностранными языками:

Английский - в совершенстве

Немецкий – разговорный

PC опытный пользователь

(Word, Excel, Power Point, Photoshop)

e-mail: [email protected]

skype: cleversoft1

Переводческая деятельность:

Языковые комбинации:

С английского, немецкого/на русский

С русского, белорусского/на английский

Основные тематики переводов: бизнес, экономика, юридическая, финансы, банковское дело, автомобильная, сельское хозяйство, спорт, технический перевод