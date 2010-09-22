Нужен скрипт для управления единой базой данных заявок. Подробное ТЗ есть. Желательно PHP + MySQL. Бюджет - $150.
- $150Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужна качественная верстка сайта. Пожалуйста, оставляйте примеры ваших работ. Приступить нужно сегодня. Бюджет 800 рублей.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть магазин на джумла. Все функции работают нормально, нужно изменить незначительный момент в работе каталога + несколько косметических правок в стилях. Пожалуйста, только если у вас есть опыт работы с Joomla VM. Проект ОЧЕНЬ срочный – начать ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Дано: 1) Сверстанные макеты всех страниц магазина. 2) База CSV + папка с картинками. Это будет полный аналог магазина www.parfum-top.ru , только с другим дизайном. Задача: Настроить все это на движок интернет-магазина (желательно Joomla Virtuemart), но возможны и другие варианты. Проект, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно сверстать дизайн интернет-магазина и установить в виде шаблона shop-script. Верстка должна быть кроссбраузерной, магазин при этом, естественно, должен корректно работать.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно внести несколько небольших правок в магазин. Постоянная работа после. Срочно. Бюджет - 500 рублей.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть работающий сайт на вордпрессе (сверстан, тема установлена). В нем есть магазин, который работает не слишком корректно. Задача – сделать магазин с вложенностью категорий товаров (2-3 уровня), нормальную обработку заказов и помочь с настройкой оплаты. Сделать нужно ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть готовые наработки на флэше, нужно адаптировать под них дизайн. Меню для перехода по разделам + проигрывание аудио и видео внутри. Дизайн нарисован – нужно просто настроить. Бюджет - 1500 рублей.Анимация8 заявокЗакрыт13 лет назад