Разработка и продвижение сайтов на CMS Битрикс

Я занимаюсь разработкой и продвижением сайтов любых тематик, включая такие высококонкурентные направления как строительство, здоровье, автосервисы и мебельный бизнес. Все этапы продвижения могут контролироваться заказчиком, который видит, на что идёт каждый потраченный рубль. Главное преимущество моего предложения заключается в «штучной работе». Я не занимаюсь продвижением сайтов на потоке, как это делают крупные SEO-студии. Каждый заказ для меня – это обязательный индивидуальный подход плюс полное взаимопонимание с клиентом.

Создание сайтов рассматривается мною как синергия профессионального искусства и наработанного мастерства. Поэтому каждый новый web-ресурс, разработанный мною, становится эффективной стартовой площадкой для бизнеса заказчика. Особое внимание уделяется дизайну и юзабилити новообразованной площадки. На моих площадках посетитель чувствует себя максимально комфортно. Но самое главное – создаваемые сайты изначално «затачиваются» под будущее поисковое продвижение. Такая стратегия существенно экономит ваши деньги, сокращая сроки вывода сайта в ТОП Яндекса и Google.