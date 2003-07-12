iuliia_trusova

Победительница районных олимпиадпо эссе, исполняла написание дипломных и курсовых работ для учащихся в Вузах
Москвы и Московской области. В работе вдохновляют креативные задания. Умею
писать простые, интересные и понятные тексты, не теряя самой сути. Знаю, как
приводить короткие и практичные доводы, отделить главное от второстепенного.
Владею техниками и приемами составления рекламных и пиар текстов. Полностью
погружаюсь в процесс, работаю над несколькими задачами одновременно.
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