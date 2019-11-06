Контент-менеджмент, поиск информации, работа с прайсам Excel, GoogleShit, подборка фото, администрирование сайтов на различных CMS.

Добрый день уважаемы заказчик! Меня зовут Иван - я фрилансер. Выполняю различные проекты в сфере контент-менеджмента:

- работа с карточками товара на различных CMS (WP, Opencart, Hubber, Joomla, Prom, OLX и т.д.);

- поиск картинок, фото, описаний, характеристик и др;

- работа с прайсам Excel, GoogleShit;

- наполнение блогов статьями;

- перевод русский/украинский/английский;

- администрирование вашего сайта, наполнение его различного вида информацией;

- корректировка фото.

Профиль совсем новый, основные проекты можете увидеть в моем профиле на площадках:

https://freelancehunt.com/freelancer/iuriev.html

и

https://freelance.ua/user/ivaniuriev/portfolio/