Контент-менеджмент, поиск информации, работа с прайсам Excel, GoogleShit, подборка фото, администрирование сайтов на различных CMS.
Добрый день уважаемы заказчик! Меня зовут Иван - я фрилансер. Выполняю различные проекты в сфере контент-менеджмента:
- работа с карточками товара на различных CMS (WP, Opencart, Hubber, Joomla, Prom, OLX и т.д.);
- поиск картинок, фото, описаний, характеристик и др;
- работа с прайсам Excel, GoogleShit;
- наполнение блогов статьями;
- перевод русский/украинский/английский;
- администрирование вашего сайта, наполнение его различного вида информацией;
- корректировка фото.
Профиль совсем новый, основные проекты можете увидеть в моем профиле на площадках:
https://freelancehunt.com/freelancer/iuriev.html
и