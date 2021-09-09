Web Developer

Креативный веб-разработчик с 3-ex летним опытом в разработке, сопровождении и поддержке пользовательского интерфейса с использованием современных веб-технологий и методологии Agile. Успешно завершил 15+ проектов по веб-разработке, 95% клиентов остались довольными.

Навыки и умения:

• Навыки программирования: HTML, CSS, JS, PHP, Node.js.

• Фреймворки: React, Redux, JQuery, Bootstrap.

• Веб-службы: RESTful API.

• Базы данных: MongoDB, MySQL.

• Инструменты изображения: Photoshop, Avocode.

• Препроцессоры СSS: SASS, SCSS, LESS.

Ссылка на портфолио:

https://ibstudio.org/