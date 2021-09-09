Web Developer
Креативный веб-разработчик с 3-ex летним опытом в разработке, сопровождении и поддержке пользовательского интерфейса с использованием современных веб-технологий и методологии Agile. Успешно завершил 15+ проектов по веб-разработке, 95% клиентов остались довольными.
Навыки и умения:
• Навыки программирования: HTML, CSS, JS, PHP, Node.js.
• Фреймворки: React, Redux, JQuery, Bootstrap.
• Веб-службы: RESTful API.
• Базы данных: MongoDB, MySQL.
• Инструменты изображения: Photoshop, Avocode.
• Препроцессоры СSS: SASS, SCSS, LESS.
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