Перевод с и на португальский язык. Профессионально!!!

Переводчик с и на Португальский (на уровне носителя).

Высшее юридическое образование!

Опыт перевода – с 2006 года.

Проживаю в Португалии с 2004г.

Гражданин Португалии и Молдавии.

Языковые знания: Португальский, Русский, Румынский (Молдавский), Английский.

Русский и Румынский – в совершенстве (двуязычный). Португальский – на очень высоком уровне. Английский на 4+.

Тематика:

- Юриспруденция (Судебное производство);

- Контракты;

- Электроника;

- Электричество;

- Информатика.

Во всем этом есть глубокие знания (проф-училище и Юрфак, см. CV), а также богатый опыт.

Выполняю переводы (письменные и устные) для Судебных учреждений, Государственных органов регистрации (Полиция) и других госучреждений, а также для юридических и физических лиц в Португалии и вне ее. Переводы (в случае надобности) заверяются по законам Португалии.

Стоимость договорная и зависит от объема и сложности работы. Колеблется от 6 до 15 евро за 1800 знаков.

Есть возможность выполнения срочных заказов.

Способ оплаты PayPal, MoneyGram, Western Union, банковское перечисление (на счет в Португалии), WebMoney.