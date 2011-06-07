Переводчик с и на Португальский (на уровне носителя).
Высшее юридическое образование!
Опыт перевода – с 2006 года.
Проживаю в Португалии с 2004г.
Гражданин Португалии и Молдавии.
Языковые знания: Португальский, Русский, Румынский (Молдавский), Английский.
Русский и Румынский – в совершенстве (двуязычный). Португальский – на очень высоком уровне. Английский на 4+.
Тематика:
- Юриспруденция (Судебное производство);
- Контракты;
- Электроника;
- Электричество;
- Информатика.
Во всем этом есть глубокие знания (проф-училище и Юрфак, см. CV), а также богатый опыт.
Выполняю переводы (письменные и устные) для Судебных учреждений, Государственных органов регистрации (Полиция) и других госучреждений, а также для юридических и физических лиц в Португалии и вне ее. Переводы (в случае надобности) заверяются по законам Португалии.
Стоимость договорная и зависит от объема и сложности работы. Колеблется от 6 до 15 евро за 1800 знаков.
Есть возможность выполнения срочных заказов.
Способ оплаты PayPal, MoneyGram, Western Union, банковское перечисление (на счет в Португалии), WebMoney.