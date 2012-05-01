iva7812

Иван iva7812

 
41 годРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Модуль конструктора товара онлайн для джумла 2.5

    Необходимо создать модуль конструктора товара онлайн для джумла 2.5 на примере http://www.vsemayki.ru/constructor/. Т.е. возможности покупателя: 1. Выбор вида товара (кепка, футболка, кружка) 2. Выбор категории товара (мужские, женские) 3. Выбор расцветки товара 4. Выбор изображения, наносимого на товар, из ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна конвертация из ai в cdr. Срочно!

    $50

    Помогите, пожалуйста конвертировать из иллюстратора в корел. Нужно очень срочно. http://narod.ru/disk/55477775001.20122fa56beead3e8f2c1de5ef62d5d7/%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.ai.html

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен парсер.

    Для интернет-магазина на vamshop необходим парсер картинок с другого сайта. Возможно разработка парсера на основе яндекс.маркета или товары.мэйл. Нужны сроки и цена. Более подробная информация - в личку.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать шаблон под Joomla

    Нарисовать и сверстать уникальный шаблон под CMS Joomla 1.5 на существующий проект http://your-style.su/. В перспективе будет интернет-магазин. Шаблон должен быть динамичным и красивым. По работе обращаться в аську 291948080 или электронную почту [email protected].

    Joomla
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать сайт

    Требуется сверстать сайт блочной версткой. Нужно срочно. Резиновый. 80% ширины экрана. В блоке портфолио сделать ротатор изображений с прокруткой вниз-вверх (в качестве портфолио добавьте любые изображения). Об оплате и сроках пишите в аську 291948080.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
dema8912
Дмитрий 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка под Джумла 2.5 и Виртуемарт
Рекомендую
Сделал все в лучшем виде. И, даже, немного больше того, что планировалось в начале. Быстро, качественно и доступно. Кроме того довольно быстро реагировал на запросы. Всегда доступен. Одним словом, остался доволен и всем рекомендую.
Ответный отзыв
zhinik
Игорь 
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Натянуть html на joomla 2.5
Приятное сотрудничество, все четко и современно. Оплата в полном размере. Мои рекомендации.
Сделал все быстро и качественно. Приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
gvard
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Верстка под джумла 2.5
Заказчик с понимаением и ответственностью относиться к своей задаче, рекомендую !
Сделал все качественно и быстро. Быстро реагировал на внесение нужных изменений по ходу работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
kateMS_82
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Шаблон интернет-магазина кожгалантереи
Все оплачено,ничего лишнего, только по делу.Побольше таких заказчиков.Рекомендую.
Сделала все быстро и качественно. Быстрее обговариваемого срока. Никаких нареканий нет. Только положительные эмоции. Спасибо!
Ответный отзыв
shulgamn
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
11 лет назад
Нужна конвертация из ai в cdr. Срочно!
Четко поставленная задача, моментальная оплата. Рекомендую!
Сделал все качественно и быстро. Ответил на все интересующие вопросы. Однозначно 10 из 10! Спасибо!
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