Требуется нарисовать и сверстать под 1с-битрикс шаблон интернет-магазина подарков (главная+внутренние страницы). От вас сроки и цену.
- HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать модуль конструктора товара онлайн для джумла 2.5 на примере http://www.vsemayki.ru/constructor/. Т.е. возможности покупателя: 1. Выбор вида товара (кепка, футболка, кружка) 2. Выбор категории товара (мужские, женские) 3. Выбор расцветки товара 4. Выбор изображения, наносимого на товар, из ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Срочно нужно натянуть html-макет на joomla 2.5. Сделать шаблон. От Вас сроки и цена. Макет в приложении.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день. Срочно нужна кроссбраузерная верстка макета сайта под джумла 2.5 и вирту. Только главная страница. От вас сроки и цена.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно качественно создать шаблон интернет-магазина кожгалантереи http://www.galantpnz.ru на hostcms. Жду от Вас примеры Ваших работ, сроки и цены.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сверстать псд макет под джумла 2.5 и виртуемарт. От Вас цена и сроки. От меня - подробная информация по расположению модулей.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сверстать макет под ВамШоп. Все подробности при переписке. От Вас бюджет и сроки.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Помогите, пожалуйста конвертировать из иллюстратора в корел. Нужно очень срочно. http://narod.ru/disk/55477775001.20122fa56beead3e8f2c1de5ef62d5d7/%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%88%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.ai.htmlОбработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для интернет-магазина на vamshop необходим парсер картинок с другого сайта. Возможно разработка парсера на основе яндекс.маркета или товары.мэйл. Нужны сроки и цена. Более подробная информация - в личку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нарисовать и сверстать уникальный шаблон под CMS Joomla 1.5 на существующий проект http://your-style.su/. В перспективе будет интернет-магазин. Шаблон должен быть динамичным и красивым. По работе обращаться в аську 291948080 или электронную почту [email protected].Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется сверстать сайт блочной версткой. Нужно срочно. Резиновый. 80% ширины экрана. В блоке портфолио сделать ротатор изображений с прокруткой вниз-вверх (в качестве портфолио добавьте любые изображения). Об оплате и сроках пишите в аську 291948080.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад