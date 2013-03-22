Ретушь, цветокоррекция фотографий

Здравствуйте!

Меня зовут Iva Estelle Morgan.

Мне 28 лет. Профессиональной обработкой фотографий занимаюсь 2 года.

Я работаю с Adobe Photoshop CS6 Extended, Adobe Photoshop Lightroom 4, Capture One Pro 7.

Для RAW-конвертации использую Adobe Camera Raw 7.1 и Capture One Pro 7.

Плагины использую не часто, в основном это пакеты Imagenomic и Nik Software.

В работе использую монитор с S-IPS матрицей.

Слежу за новинками в стилях обработки изображений.

Приоритет отдаю портретной фотографии, так как сама являюсь фотографом-портретистом, но в тоже время качественно проведу цветокоррекцию и ретушь других видов фотосъемки.

Ретушь кожи произвожу, работая с каналами, также использую методы Dodge and burn (осветление и затемнение), Ли Вэрис (добавления шума, для имитации пор кожи), метод частотного разложения, а также базовые инструменты программы Adobe Photoshop CS6 Extended.

Работаю с пластикой тела.

В тонировании фотографий использую стиль 70-х, стиль Техноколор, двухцветное тонирование светов и теней, Cross Processing, также использую плагин Nik Software Color Efex Pro 4.

Произвожу обработку фотографий в стиле Высокий и Низкий ключ.

Работаю с гистограммой снимка, исправляю ББ, снижаю шум на фотографиях, добавляю объем, усиливаю резкость.

Также провожу предпечатную подготовку для глянцевых изданий и подготовку фотографий для стоков, помогаю в написании ключевых слов.

Интересует удаленная работа, так как нахожусь в декретном отпуске.

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