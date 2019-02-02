ivan-zhelyakov

Иван Желяков ivan-zhelyakov

 
34 годаУкраина/Луганск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1298
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SashGo
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1298
10 баллов
5 лет назад
Создание мобильного приложения для Android и IOS
Очень приятно сотрудничать с Иваном. Заказчик понимает чего хочет.
Отличная работа! Специалист высокого уровня!
Ответный отзыв
Nathan_exp
Богдан 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
5 лет назад
Раскрутка сайта
Задачи были описаны четко, все вопросы о предстоящих работах были обговорены до начала непосредственных работ. Оплата была проведена буквально через 20 минут после окончания работы.
Не смотря на свой возраст, молодец! Цену не загибал. Оговоренные задачи выполнил. Не стеснялся давать консультации по вопросам вне темы. Спасибо. Будем работать дальше!
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