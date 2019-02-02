ivan-zhelyakov

Создание админ части для мобильного приложения и его публикация.
Мобильные приложения1 исполнитель
Закрыт
5 лет назад
Создание админ части для мобильного приложения и его публикация.
Соцсети, форумы, в итоге повысить посещаемость сайта.
Нужно раскрутить "свежий" информационный сайт.
Суть приложения в том, чтобы зарегистрированные клиенты могли формировать запрос, который отсылается зарегистрированным продавцам. Продавцы указывают свое предложение в течении некоторого времени. По истечении этого времени запрос закрывается и клиент выбирает из предложенного. В последствии ...