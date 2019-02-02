ivan-zhelyakov

Суть приложения в том, чтобы зарегистрированные клиенты могли формировать запрос, который отсылается зарегистрированным продавцам. Продавцы указывают свое предложение в течении некоторого времени. По истечении этого времени запрос закрывается и клиент выбирает из предложенного. В последствии ...