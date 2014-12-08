ivan92beloiar32

Выполню взятую работу в срок!
Иван Александрович Жуков
контактная информация:
моб.8-930-826-85-86, [email protected]
Личные данные
дата рождения: 13.04.1992
место рождения: Брянск
семейное положение: не женат
Цель: работа в сфере Web Дизайн
Опыт работы: нет.
Базовое образование:
2009 г. - 2012г.: Брянская Государственная Сельскохозяйственная Академия;
специальность: монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компресорных машин и оборудования.
Дополнительные сведения:
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PC - пользователь (MS Office).
Действие аккаунта приостановлено!