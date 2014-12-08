ivan92beloiar32

Иван ivan92beloiar32

 
31 годРоссия/Брянск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выполню взятую работу в срок!

Иван Александрович Жуков

контактная информация:

моб.8-930-826-85-86, [email protected]

Личные данные

дата рождения: 13.04.1992

место рождения: Брянск

семейное положение: не женат

Цель: работа в сфере Web Дизайн

Опыт работы: нет.

Базовое образование:

2009 г. - 2012г.: Брянская Государственная Сельскохозяйственная Академия;

специальность: монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компресорных машин и оборудования.

Дополнительные сведения:

PC - пользователь (MS Office).