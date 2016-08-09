ivanGrigor25

Есть ли энергия в вашем решенииСистема в которой живет большая часть людей не заинтересованна в личностях. На эту тему уже много чего сказано. Та же к

Здравствуйте дорогие читатели моего блога.Я не смог придумать название к тому, что я написал.Скажи! Ты хочешь быть успешным?

Хочешь быть в кругу друзей.

Заняться бизнесом не грешным, обогатить людей.

Тем, кто понял этот смысл, кто всю жизнь искал…

Окруженье на районе, прячет свой оскал.

Да! Для многих это сложно! Тысячу пройти барьеров.

Пройдут года, и гордость скажет! Ты вырастил миллионеров.

Ты кто? Зачем? Куда идешь теперь.

Я человек, со мной друзья! А ты опять не верь.

Когда подъедет к дому, твой кабриолет.

Тысячу и ты! Мне сказали, нет…

Что же нужно для того, что б достичь успеха?

Вы скажете, компанию, или человека?

Да! Конечно важно, но где же цель твоя!

А для начала друг, ты найди себя.

Вы привыкли сорок лет, когда кричит начальник.

Один раз в году одевать купальник.

Вам залезли в мозг, пожирая цели!

То, что в детстве на тетрадь рисовать умели…

Слёзы в старосте роняя, вытрете руками.

А всю жизнь швыряли, деньги под ногами.

Обвиняя государство, сядете на кресло.

Фотографии в альбоме, напоминают детство.

Листая, вы увидите, любимый ваш фрагмент.

И слеза размоет, радостный момент.

Тысячу примеров, можно привести.

Но единицы смогут шоры развести.

Добивайтесь цели, залезь внутри себя.

Даже если это, говорю вам я!

Просто действуйте сейчас, не жалея плоти.

Без мотивации друзья! Оставайтесь в ….опе!Просто поднимите себе настроение во время работы в сетевом бизнесе!