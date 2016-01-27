Создание веб-сайтов любой сложности

Большой приоритет проектам, требующим срочной доработки/выполнения

После сдачи проекта код будет читабельным и понятным. Плюс будет сделано всё, чтобы ваш проект легко мог изменить любой другой разработчик.

Дизайн и графика: Adobe Photoshop

Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript

Работа с базой данных: MySQL • MySQLi • PL/SQL

Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2

Сценарии на странице: jQuery

SEO: Внутренняя оптимизация сайта

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)

Самописная: / сайты визитки / корпоративные сайты

Social Engine: / социальные сети /

Joomla - / сайты визитки / новостные сайты / корпоративные сайты / порталы /

WordPress - / Любые сайты /

Пишите, обсудим ваш проект