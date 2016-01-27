Иван Баженов ivan_bazhenovivan_bazhenov
33 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание веб-сайтов любой сложности
Большой приоритет проектам, требующим срочной доработки/выполнения
После сдачи проекта код будет читабельным и понятным. Плюс будет сделано всё, чтобы ваш проект легко мог изменить любой другой разработчик.
Дизайн и графика: Adobe Photoshop
Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript
Работа с базой данных: MySQL • MySQLi • PL/SQL
Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2
Сценарии на странице: jQuery
SEO: Внутренняя оптимизация сайта
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)
Самописная: / сайты визитки / корпоративные сайты
Social Engine: / социальные сети /
Joomla - / сайты визитки / новостные сайты / корпоративные сайты / порталы /
WordPress - / Любые сайты /
Пишите, обсудим ваш проект
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Медицинская комиссия107 просмотров
- Forum100 просмотров
- QA: Conference107 просмотров
- Сайт для школы "Новоозерка"143 просмотра
- Разработка bCMS140 просмотров