ivan_bazhenov

Иван Баженов ivan_bazhenov

 
33 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создание веб-сайтов любой сложности

Большой приоритет проектам, требующим срочной доработки/выполнения

После сдачи проекта код будет читабельным и понятным.  Плюс будет сделано всё, чтобы ваш проект легко мог изменить любой другой разработчик.

Дизайн и графика:  Adobe Photoshop

Программирование:  PHP5  •  Ajax  •  JavaScript

Работа с базой данных:  MySQL  •  MySQLi • PL/SQL

Верстка:  HTML5+CSS3  •  HTML4.01+CSS2  •  XHTML+CSS2

Сценарии на странице:  jQuery

SEO:  Внутренняя оптимизация сайта

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS)

Самописная: / сайты визитки / корпоративные сайты

Social Engine: / социальные сети /

Joomla - / сайты визитки / новостные сайты / корпоративные сайты / порталы /

WordPress - / Любые сайты /

Пишите, обсудим ваш проект

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJoomlajQueryAjaxPhotoshopСайт-визиткаSQL
Портфолио