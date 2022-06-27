ivan_bender

Дизайнер, особистий помічник, бухгалтер

Можу запропонувати такі послуги як:

створення презентацій, відеопрезентацій у PowerPoint;

монтаж відео в редакторі Movavi;

створення логотипів, візитних карток, запрошень, листівок та ін;

виконаю набір тексту українською/російською/англійською мовами з будь-якого джерела: рdf, фото, рукописи, сайту та ін;

створення Google-таблиць, таблиць в Excel;

робота з Google-документами;

Мої сильні сторони: відповідальність, акуратність, старанність.

Пишіть все обговоримо) Завжди на зв'язку. Працюю з великим бажанням та інтересом.

Я зроблю все можливе та неможливе, щоб виконати Ваше завдання якісно та вчасно. Клієнт завжди правий!