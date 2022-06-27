ivan_bender

Дизайнер, особистий помічник, бухгалтер
Можу запропонувати такі послуги як:
створення презентацій, відеопрезентацій у PowerPoint;
монтаж відео в редакторі Movavi;
створення логотипів, візитних карток, запрошень, листівок та ін;
виконаю набір тексту українською/російською/англійською мовами з будь-якого джерела: рdf, фото, рукописи, сайту та ін;
створення Google-таблиць, таблиць в Excel;
робота з Google-документами;
Мої сильні сторони: відповідальність, акуратність, старанність.
Пишіть все обговоримо) Завжди на зв'язку. Працюю з великим бажанням та інтересом.
Я зроблю все можливе та неможливе, щоб виконати Ваше завдання якісно та вчасно. Клієнт завжди правий!