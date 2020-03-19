ivan_bogoslovski

Необходимо провести юзабилити-анализ интерфейсов веб-приложения. Назначение веб-приложения - система хранения и обмена файлами (Virtual Data Room). Результатом анализа должен быть список рекомендаций по улучшению восприятия веб-приложения конечными пользователями. От Вас - сроки/цена.