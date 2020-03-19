ivan_bogoslovski

Иван ivan_bogoslovski

 
35 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Технический писатель

    $600

    Разработка технической документации разного уровня сложности в области информационных систем (написание руководств, технологических инструкций, схем и т.д). Оформление проектной, эксплуатационной и иной документации согласно принятым стандартам. Знание ГОСТ 34 серии Знание структуры и содержания типового комплекта технической документации Опыт ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Юзабилити-тестирование

    Необходимо провести юзабилити-анализ интерфейсов веб-приложения. Назначение веб-приложения - система хранения и обмена файлами (Virtual Data Room). Результатом анализа должен быть список рекомендаций по улучшению восприятия веб-приложения конечными пользователями. От Вас - сроки/цена.

    Тестирование сайтов11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка мобильного приложения

    Предмет открытого запроса предложений: разработка мобильного приложения Secret Cloud на платформе iOS, Android Рабочая среда Сервер API: микросервисная архитектура, общение ведётся по REST API, WebSocket Мобильное приложение: iOS, Android Язык программирования Приложение iOS/Android: Flutter, Dart 1. Введение  1.1. Наименование программы  Наименование – "Secret ...

    AndroidiOSПриложение для iOSПриложение для AndroidFlutterREST
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад