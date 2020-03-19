ivan_bogoslovski

Разработка технической документации разного уровня сложности в области информационных систем (написание руководств, технологических инструкций, схем и т.д). Оформление проектной, эксплуатационной и иной документации согласно принятым стандартам. Знание ГОСТ 34 серии Знание структуры и содержания типового комплекта технической документации Опыт ...
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- $600Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо провести юзабилити-анализ интерфейсов веб-приложения. Назначение веб-приложения - система хранения и обмена файлами (Virtual Data Room). Результатом анализа должен быть список рекомендаций по улучшению восприятия веб-приложения конечными пользователями. От Вас - сроки/цена.Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Предмет открытого запроса предложений: разработка мобильного приложения Secret Cloud на платформе iOS, Android Рабочая среда Сервер API: микросервисная архитектура, общение ведётся по REST API, WebSocket Мобильное приложение: iOS, Android Язык программирования Приложение iOS/Android: Flutter, Dart 1. Введение 1.1. Наименование программы Наименование – "Secret ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад