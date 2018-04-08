Необходим дизайнер для создания картинок для сайта, пример статей в которых нужны картинки http://2kls.ru/kakoj-velosiped-luchshe-vybrat-novichku/ и http://2kls.ru/luchshie-progulochnye-velosipedy-2017-2018/ Картинки в первую очередь для рейтингов, статистик, так же миниатюрных, в дальнейшем планируется расширение, картинки для всего сайта. Просьба ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо помочь сайту http://2kls.ru/ переехать на новый хостинг. Просьба указать цену за которую готовы помочь, ориентировочные сроки и что необходимо. Так же просьба указывать ориентировочные сроки выполненияВеб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Хочу изменить дизайн и ускорить загрузку сайта. http://2kls.ru Сайт на WordPress При ответе просьба указывать примерную цену за которую готовы сделать работу. Окончательная цена будет оговариваться перед началом работы.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт7 лет назад