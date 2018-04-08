Необходим дизайнер для создания картинок для сайта, пример статей в которых нужны картинки http://2kls.ru/kakoj-velosiped-luchshe-vybrat-novichku/ и http://2kls.ru/luchshie-progulochnye-velosipedy-2017-2018/ Картинки в первую очередь для рейтингов, статистик, так же миниатюрных, в дальнейшем планируется расширение, картинки для всего сайта. Просьба ...