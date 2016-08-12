ivan_lykin

Программирование для веба

Занимаюсь разработкой в сфере веб уже 7+ лет. За это время успел поработать со многими CMS, фреймворками, технологиями. На хорошем уровне знаю PHP, JavaScript, Python. Разумеется HTML/CSS. Если говорить о CMS, то больше всего поднакопилось опыта (и нравится работать) с CMS Drupal, WordPress, PrestaShop. Из фреймворков фаворитом является Yii для бэк-энда, для фронта, разумеется, jQuery.

В общем, в чем я смогу вам помочь:

адаптивно сверстать сайт/лендинг;

"натянуть" эту верстку на движок сайта (а для лендинга сделать обработку форм, которые заполняет пользователь, отправка писем на мыло и т.д.);

с использованием CMS или фреймворка сделать сайт-визитку, корпоративный сайт, интернет-магазин;

спарсить что угодно с любого сайта на PHP/Python;

написать бэк-энд (или API) для мобильных приложений. Тут я предпочтение отдаю именно Python, но на PHP тоже можно и даже с использованием фреймворка (с ним будет быстрее);

или вообще любой скрипт, который вам нужен. :-)

P.S. Цены достаточно демократичны, как минимум торг уместен.