ivan_peshkov3000

Виталий ivan_peshkov3000ivan_peshkov3000
34 годаУкраина/Симферополь
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Мечты сбываются. Но для этого нужно мечтать по специальному методу. Хочешь узнать что за метод?
Одна восьмимиллиардная частичка человечества. Которая любит пить кофе -- который, в свою очередь, где-то изготавливают другие частички человечества.
А тебе совет дня: Не будь циником -- в этом мало смысла, да и как-то скучно.
И совет недели: Если ты поддерживаешь какое-либо политическое движение -- будь осторожен, ведь тебя кто-то использует.