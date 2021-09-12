ivan_peshkov3000

Мечты сбываются. Но для этого нужно мечтать по специальному методу. Хочешь узнать что за метод?

Одна восьмимиллиардная частичка человечества. Которая любит пить кофе -- который, в свою очередь, где-то изготавливают другие частички человечества.

А тебе совет дня: Не будь циником -- в этом мало смысла, да и как-то скучно.

И совет недели: Если ты поддерживаешь какое-либо политическое движение -- будь осторожен, ведь тебя кто-то использует.