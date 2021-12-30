ivan_protasov

Здравствуйте, меня зовут Иван Протасов. Работаю инженером конструктором 9 лет.
Основная специализация это металлоконструкции, но так же выполняю проекты по железобетону и дереву.
Очень люблю проектировать ЛСТК, каждый проект на уровне изобретения .
Так же разрабатываю строительные калькуляторы и другие приложения в Excel, стандартными функциями и макросами VBA.
Образование:
2007 - 2012 г.
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. В.Лазаряна. кафедра "Мосты и транспортные тоннели". Магистр строительства.
2003 - 2007 г.
Днепропетровский техникум сварки и электроники им. Е.О.Патона. Сварочное производство. Техник-технолог сварочного производства.
Декабрь с май 2021 г. Редикон Инжниринг, г. Днепр
Основные обязанности: проектирование металлоконструкций зданий и сооружений гражданского и сельхоз назначения
Декабрь 2016 г. - май 2021 г. Полимерстальконструкция, г. Днепр
Основные обязанности: проектирование металлоконструкций зданий и сооружений промышленного и сельско-хозяйственного назначения. А именно:
- конвейерные галереи: для транспортирования сои, марганцевой руды, пшеницы;
- эстакады для прокладки коммуникаций: кабельные эстакады, трасса воздухоснабжения, трасса водоснабжения;
- проект реконструкции производственного корпуса;
- системы промышленной газоочистки: трассы трубопроводов диаметрами от 108 до 3200 мм.
Август 2013 - декабрь 2016
Стилко, г. Днепр
Основные обязанности: проектирование зданий сельско-хозяйственного и гражданского назначения, на основе каркасов ЛСТК. А именно:
- здание коровника пролётом 21 м;
- ангары для хранения семян подсолнечника пролетами 21 и 24 м;
- коттеджи на основе каркаса ЛСТК;
- фасадные подсистемы для крепления керамогранита;
- кровли коттеджей различной конфигурации;
- небольшие здания различного назначения: помещение покраски мебели; столярный цех; беседки, террасы, магазины.
Июль 2012 - август 2013
СК Стройсистема, г. Днепр
Основные обязанности: проектирование зданий сельско-хозяйственного и гражданского назначения, на основе каркасов ЛСТК. А именно:
- участие в разработке серии для зданий ангаров пролетами 9, 12, 15 м;
- небольшие здания различного назначения: автомойка, надстройка второго этажа коммерческого здания, навесы.