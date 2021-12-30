ivan_protasov

Здравствуйте, меня зовут Иван Протасов. Работаю инженером конструктором 9 лет.

Основная специализация это металлоконструкции, но так же выполняю проекты по железобетону и дереву.

Очень люблю проектировать ЛСТК, каждый проект на уровне изобретения .

Так же разрабатываю строительные калькуляторы и другие приложения в Excel, стандартными функциями и макросами VBA.

Образование:

2007 - 2012 г.

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. В.Лазаряна. кафедра "Мосты и транспортные тоннели". Магистр строительства.

2003 - 2007 г.

Днепропетровский техникум сварки и электроники им. Е.О.Патона. Сварочное производство. Техник-технолог сварочного производства.

Декабрь с май 2021 г. Редикон Инжниринг, г. Днепр

Основные обязанности: проектирование металлоконструкций зданий и сооружений гражданского и сельхоз назначения

Декабрь 2016 г. - май 2021 г. Полимерстальконструкция, г. Днепр

Основные обязанности: проектирование металлоконструкций зданий и сооружений промышленного и сельско-хозяйственного назначения. А именно:

- конвейерные галереи: для транспортирования сои, марганцевой руды, пшеницы;

- эстакады для прокладки коммуникаций: кабельные эстакады, трасса воздухоснабжения, трасса водоснабжения;

- проект реконструкции производственного корпуса;

- системы промышленной газоочистки: трассы трубопроводов диаметрами от 108 до 3200 мм.

Август 2013 - декабрь 2016

Стилко, г. Днепр

Основные обязанности: проектирование зданий сельско-хозяйственного и гражданского назначения, на основе каркасов ЛСТК. А именно:

- здание коровника пролётом 21 м;

- ангары для хранения семян подсолнечника пролетами 21 и 24 м;

- коттеджи на основе каркаса ЛСТК;

- фасадные подсистемы для крепления керамогранита;

- кровли коттеджей различной конфигурации;

- небольшие здания различного назначения: помещение покраски мебели; столярный цех; беседки, террасы, магазины.

Июль 2012 - август 2013

СК Стройсистема, г. Днепр

Основные обязанности: проектирование зданий сельско-хозяйственного и гражданского назначения, на основе каркасов ЛСТК. А именно:

- участие в разработке серии для зданий ангаров пролетами 9, 12, 15 м;

- небольшие здания различного назначения: автомойка, надстройка второго этажа коммерческого здания, навесы.