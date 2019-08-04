ivan_ryaboff

Видеомонтаж / Цветокоррекция (базовая и продвинутая)
Выполняю:
- Монтаж видео (DaVinci Resolve 16)
- Цветокоррекцию - как базовую, так и продвинутую (DaVinci Resolve 16)
- Наложение спецэффектов легкой и средней сложности на видео (DaVinci Resolve 16)
Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Онлайн с 13:00 по 02:00 (MSK)
О себе:
- Строго соблюдаю сроки
- Готов к конструктивному диалогу и общению с заказчиком
- Легко нахожу общий язык
- Прошёл множество курсов по цветокоррекции и монтажу (VideoSmile, Linda и проч.)...
- ...и никогда не останавливаюсь в самообучении, стараясь постоянно совершенствоваться в своём деле
Оплата:
- Карта Сбербанка
- QIWI Кошелек
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