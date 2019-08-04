ivan_ryaboff

Видеомонтаж / Цветокоррекция (базовая и продвинутая)

Выполняю:

- Монтаж видео (DaVinci Resolve 16)

- Цветокоррекцию - как базовую, так и продвинутую (DaVinci Resolve 16)

- Наложение спецэффектов легкой и средней сложности на видео (DaVinci Resolve 16)

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Онлайн с 13:00 по 02:00 (MSK)

О себе:

- Строго соблюдаю сроки

- Готов к конструктивному диалогу и общению с заказчиком

- Легко нахожу общий язык

- Прошёл множество курсов по цветокоррекции и монтажу (VideoSmile, Linda и проч.)...

- ...и никогда не останавливаюсь в самообучении, стараясь постоянно совершенствоваться в своём деле

Оплата:

- Карта Сбербанка

- QIWI Кошелек