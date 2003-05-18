Новачок в дизайні із низькими цінами. Я використовую Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign і програмами Microsoft Office(Exel, Access, Word, Power Point і Publisher)
Послуги і ціни на них:
- Поліграфічний дизайн: від 50 до 1000 грн;
- Логотипи: від 30 до 200 грн;
- Банери: від 30 до 200 грн;
Контакти:
- Gmail: [email protected];
- Telegram/Viber/ WhatsApp: +380969237679
- Discord: Іван#8698
Портфолио
- Візитівка 90x50 мм №237 просмотров
- Відкритка привітання з днем народження 148x105 мм26 просмотров
- Банер каналу №212 просмотров
- Логотип №417 просмотров
- Логотип №316 просмотров
- Логотип №221 просмотр
- Банер каналу №121 просмотр
- Бюлетень №112 просмотров
- Дизайн конверту 110x220 міліметрів8 просмотров
- Візитівка 2x3,5 дюйми №125 просмотров
- Буклет №118 просмотров
- Флаєр №127 просмотров