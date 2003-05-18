ivan_tsyak

Іван Цяк ivan_tsyak

 
20 летУкраина/Ковель
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Новачок в дизайні із низькими цінами. Я використовую Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign і програмами Microsoft Office(Exel, Access, Word, Power Point і Publisher)

Послуги і ціни на них:

  • Поліграфічний дизайн: від 50 до 1000 грн;
  • Логотипи: від 30 до 200 грн;
  • Банери: від 30 до 200 грн;
Презентації: 10-25 слайдів коштують від 15 до 200 грн;

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InDesignIllustratorPhotoshop
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