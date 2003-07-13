Видеомонтажер в Primer Pro. Делаю "Shorts" видео.

Привет, меня зовут Иван и я видеомонтажер.

-Из за малого опыта, первое время буду делать скидки первым клиентам.

Вот ссылка на мой Ютуб канал где вы можете ознакомиться с моим навыком владения монтажом

-(https://www.youtube.com/channel/UCX74lczysAXu1ldDu1l-wHQ)

-Я занимаюсь монтажём видео 7 месяцев.

-Делаю базовый монтаж

1) Обрезка и качественные переходы

2)Вставка музыки

3)Качественная цветокоррекция.

4)Вставка и анимация текста.

-Основным моим направлением в монтаже является монтаж развлекательного контента на Ютуб. Если вам нужен видео в игровой тематики, то я смогу сделать его в лучшем виде, так как

1)Могу вставить смешные фрагменты в нужные моменты видео

2)Подбираю нужную музыку для видео и для отдельных моментов

(Так же могу и вставить вашу музыку)

3)Вставка текста и его озвучка через программу

4) Цветокоррекция для фрагментов в видео.

-Так же одним из основных видов моих работ это ''Shorts" видео для разных площадок.

1)Умею делать разные форматы для "Shorts" видео

2) Так же умею подставлять звук и текст для "Shorts" видео на разных языках.

3) Люблю экспериментировать и делать сложные "Shorts" видео.

Пример (https://www.youtube.com/shorts/zRPrvQF9Ans).