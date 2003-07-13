Привет, меня зовут Иван и я видеомонтажер.
-Из за малого опыта, первое время буду делать скидки первым клиентам.
Вот ссылка на мой Ютуб канал где вы можете ознакомиться с моим навыком владения монтажом
-(https://www.youtube.com/channel/UCX74lczysAXu1ldDu1l-wHQ)
-Я занимаюсь монтажём видео 7 месяцев.
-Делаю базовый монтаж
1) Обрезка и качественные переходы
2)Вставка музыки
3)Качественная цветокоррекция.
4)Вставка и анимация текста.
-Основным моим направлением в монтаже является монтаж развлекательного контента на Ютуб. Если вам нужен видео в игровой тематики, то я смогу сделать его в лучшем виде, так как
1)Могу вставить смешные фрагменты в нужные моменты видео
2)Подбираю нужную музыку для видео и для отдельных моментов
(Так же могу и вставить вашу музыку)
3)Вставка текста и его озвучка через программу
4) Цветокоррекция для фрагментов в видео.
-Так же одним из основных видов моих работ это ''Shorts" видео для разных площадок.
1)Умею делать разные форматы для "Shorts" видео
2) Так же умею подставлять звук и текст для "Shorts" видео на разных языках.
3) Люблю экспериментировать и делать сложные "Shorts" видео.