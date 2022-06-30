ivanchenkoi

написання текстів за низькі ціни

1. Тексти для соціальних мереж

В інстаграм можна публікувати цілі історії. Максимальна кількість 2200 знаків з урахуванням

пробілів та інших символів.

2. Тексти, що продають

Тексти, які мотивують купити продукт/послугу.

3. Тексти інформаційні чи розважальні

4. Комерційна пропозиція

Документ, де прописані умови потенційного співробітництва, переваги та очікуваний результат.

5. Тексти для лендінга

Текст-заклик з основною ідеєю.

6. Лонгріди

Довгий текст за тематикою з елементами зображення, відео, цитатами, інфографікою.

7. Переклад тексту з/на англійську

8. Рерайтинг тексту

9. Редактура тексту

10. Розробка контент – стратегії

Написання цілей та завдань, баланс між користю і продажами.

11. Сторітеллінг

12. Гайди

13. Тексти для email – розсилок