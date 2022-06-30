ivanchenkoi

1. Тексти для соціальних мереж
В інстаграм можна публікувати цілі історії. Максимальна кількість 2200 знаків з урахуванням
пробілів та інших символів.
2. Тексти, що продають
Тексти, які мотивують купити продукт/послугу.
3. Тексти інформаційні чи розважальні
4. Комерційна пропозиція
Документ, де прописані умови потенційного співробітництва, переваги та очікуваний результат.
5. Тексти для лендінга
Текст-заклик з основною ідеєю.
6. Лонгріди
Довгий текст за тематикою з елементами зображення, відео, цитатами, інфографікою.
7. Переклад тексту з/на англійську
8. Рерайтинг тексту
9. Редактура тексту
10. Розробка контент – стратегії
Написання цілей та завдань, баланс між користю і продажами.
11. Сторітеллінг
12. Гайди
13. Тексти для email – розсилок