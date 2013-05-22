Иван +380935284230 +380973372396
Портфолио http://ivandan.com/moi-raboty2.html
По созданию сайтов:
- Хорошие знания HTML, XHTML, DHTML, CSS, CSS3, html5, Jquery
- Средние знания PHP, MYSQL, Templates SMARTY, ActionScript 3.0,
- Начальные знания webgl, AJAX,
- Создание сайтов с использованием SVG и webgl
- Умение копаться в чужом коде ,
- Опыт работы с CMS таких как WordPress, Joomla, 1С-Битрикс, dcms, dle, MODX и другие.
- Создание логотипов и фирменного стиля, брендбук.
- Создание динамических сайтов с использованием flesh, js и различными Фреймворками.
- Верстка PSD макетов.
- Верстка программе InDesign.
- Умение рисовать от руки + на графическом плншеде
- Работа с пакетом программ adobe таких как Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Flash, InDesign
- Разработка моделей в CINEMA 4D и 3ds Max. Создание 3d моделей и 3d логотипов и других элементов дизайна для ВЕБ и печати
- Webgl внедрение на сайт полигональных 3d моделей, а также их текстурированные и анимирование.
- Создание приложений для веб браузеров, таких как Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Пример готового приложения можно посмотреть и протестировать. Смотрите в портфолио.
- Написание хаков для сайта
- разработка Web-приложений приложении, под телефоны и планшеты, Android и ios на языках
Что касается flash
- Flash создание динамических баннеров меню и т.д.
- Внедрение и анимированные 3d во flash. Использование библиотек PaperVision 3D, way3D и других подобных библиотек для создания реалистичных 3d сцен во flash с внедрением 3D моделей и текстурированныем во flash.
- Внедрение на сайт 3d полигональных моделей с использованием flash технологий. Таким образом возможно создать 3d мир во flash. Работы можно будет увидеть в моем Портфолио.
SEO оптимизация и раскрутка сайта
Опыт работы в области интернет-маркетинга около 2 лет.
- Раскрутка в поисковых системах по ключевым запросам.
- Опыт работы с SEO онлайн-сервисами и.т.д.
- Знание внутренних и внешних факторов оптимизации сайтов.
- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация и коммерческое продвижение в топ10 Google и Яндекс.
- Знание основ психологии интернет-пользователей.
- Естественное продвижение, наращивание ТИЦ и ПР.
- Контекстная реклама ЯндексДирект, Бегун и Google AdWords.
- Анализ аудитории сайта. Анализ сайтов конкурентов. Работа с социальными сетями и привлечение трафика из соц. Сетей.
- Анализ юзабилити интерфейса при помощи Google Analytics и Яндекс.Метрика (Вебвизор, поведенческая карта переходов) для повышения конверсии и лучшей монетизации трафика.
- Работа с системами контекстной рекламы, технический аудит сайта и анализ конкурентов.
- Анализ и оценка эффективности проведенных рекламных кампаний.
- Комплексное продвижение сайта, товаров и услуг в Интернет.
Вот пар готовых выполненных проектов
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