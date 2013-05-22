Иван +380935284230 +380973372396

Портфолио http://ivandan.com/moi-raboty2.html

По созданию сайтов:

- Хорошие знания HTML, XHTML, DHTML, CSS, CSS3, html5, Jquery

- Средние знания PHP, MYSQL, Templates SMARTY, ActionScript 3.0,

- Начальные знания webgl, AJAX,

- Создание сайтов с использованием SVG и webgl

- Умение копаться в чужом коде ,

- Опыт работы с CMS таких как WordPress, Joomla, 1С-Битрикс, dcms, dle, MODX и другие.

- Создание логотипов и фирменного стиля, брендбук.

- Создание динамических сайтов с использованием flesh, js и различными Фреймворками.

- Верстка PSD макетов.

- Верстка программе InDesign.

- Умение рисовать от руки + на графическом плншеде

- Работа с пакетом программ adobe таких как Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Flash, InDesign

- Разработка моделей в CINEMA 4D и 3ds Max. Создание 3d моделей и 3d логотипов и других элементов дизайна для ВЕБ и печати

- Webgl внедрение на сайт полигональных 3d моделей, а также их текстурированные и анимирование.

- Создание приложений для веб браузеров, таких как Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Пример готового приложения можно посмотреть и протестировать. Смотрите в портфолио.

- Написание хаков для сайта

- разработка Web-приложений приложении, под телефоны и планшеты, Android и ios на языках

Что касается flash

- Flash создание динамических баннеров меню и т.д.

- Внедрение и анимированные 3d во flash. Использование библиотек PaperVision 3D, way3D и других подобных библиотек для создания реалистичных 3d сцен во flash с внедрением 3D моделей и текстурированныем во flash.

- Внедрение на сайт 3d полигональных моделей с использованием flash технологий. Таким образом возможно создать 3d мир во flash. Работы можно будет увидеть в моем Портфолио.

SEO оптимизация и раскрутка сайта

Опыт работы в области интернет-маркетинга около 2 лет.

- Раскрутка в поисковых системах по ключевым запросам.

- Опыт работы с SEO онлайн-сервисами и.т.д.

- Знание внутренних и внешних факторов оптимизации сайтов.

- Внутренняя и внешняя SEO оптимизация и коммерческое продвижение в топ10 Google и Яндекс.

- Знание основ психологии интернет-пользователей.

- Естественное продвижение, наращивание ТИЦ и ПР.

- Контекстная реклама ЯндексДирект, Бегун и Google AdWords.

- Анализ аудитории сайта. Анализ сайтов конкурентов. Работа с социальными сетями и привлечение трафика из соц. Сетей.

- Анализ юзабилити интерфейса при помощи Google Analytics и Яндекс.Метрика (Вебвизор, поведенческая карта переходов) для повышения конверсии и лучшей монетизации трафика.

- Работа с системами контекстной рекламы, технический аудит сайта и анализ конкурентов.

- Анализ и оценка эффективности проведенных рекламных кампаний.

- Комплексное продвижение сайта, товаров и услуг в Интернет.

Вот пар готовых выполненных проектов

http://www.gayone.org/

http://journal.gayone.ru/

http://www.gayone.ru/

http://artlife.ukr24.org/

http://mastersk.ukr24.org/

http://rem-stroy.ukr24.org/

http://ukr24.org/