ivanez882

Иван ivanez882

 
41 годКазахстан/Темиртау
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Занимаюсь Архитектурной визуализацией интерьеров и экстерьеров

Основные критерии моей работы - это качество. точность и скорость выполнения работы