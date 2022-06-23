ivanfb0475

Ivan | Target

Приветствую вас , меня зовут Иван и я, опытный таргетолог.

Кто я такой и почему среди всех Вы можете выбрать именно меня ,вашим исполнителем ?!

Первый и пожалуй главный плюс : я с рекламным кабинетом на ты

Я специализируюсь в следующих отраслях:

Настройка и ведение рекламных компаний

Изготовление статичных и моушен креативов

Точный анализ конкуренции

Создание грамотной стратегии для вашего бизнеса

продвижение и масштабирование компании

Работаю в :

Instegram

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Итог:

В результате сотрудничества , получаете решение , которые помогают вашей компании добиться успеха на рынке!