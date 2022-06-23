ivanfb0475

Ivan | Target
Приветствую вас , меня зовут Иван и я, опытный таргетолог.
Кто я такой и почему среди всех Вы можете выбрать именно меня ,вашим исполнителем ?!
Первый и пожалуй главный плюс : я с рекламным кабинетом на ты
Я специализируюсь в следующих отраслях:
Настройка и ведение рекламных компаний
Изготовление статичных и моушен креативов
Точный анализ конкуренции
Создание грамотной стратегии для вашего бизнеса
продвижение и масштабирование компании
Работаю в :
Instegram
Итог:
В результате сотрудничества , получаете решение , которые помогают вашей компании добиться успеха на рынке!