1. HTML 4.01 / XHTML 1. 2. DIV-верстка. 3. Дизайн резиновый. 4. Все CSS-стили в отдельном файле. 5. Кроссбраузерность. 6. Сроки - желательно сегодня.
- $20HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Необходимо создать картинку-шапку для сайта http://sogra.com.ua Критерии: 1. Ширина: 904px. 2. Выстота: 291px. 3. Обрамить картинку в голубую рамку, так как обрамлен контент на сайте. 4. Нанести на картинку в левую часть логотип. 5. Нанести на картинку в правую часть ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Нужно сделать картинку, которая будет служить подложкой(фоном) для сайта. Это будет симбиоз из двух примеров дизайна фона(максимальная схожесть с примерами): 1. http://wp-themes.com/wp-content/themes/shine/images/bg.jpg 2. http://wp-themes.com/wp-content/themes/ali-han-neon/images/alihanNeon_top.jpg С первого варианта берем сам фон. Со второго — светящиеся линии в виде бабочки(?), если ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Приглашаем преподавателей вузов в различных областях знаний и студентов последних курсов для написания научно-исследовательских работ: дипломов, курсовых, рефератов, диссертаций... Свободный график, оплата сдельная до 1000у.е (в зависимости от количества сданных заказов) . Сотрудничество на постоянной ...Рефераты, Курсовые и Дипломы29 заявокЗакрыт15 лет назад