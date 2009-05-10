Нужно сделать картинку, которая будет служить подложкой(фоном) для сайта. Это будет симбиоз из двух примеров дизайна фона(максимальная схожесть с примерами): 1. http://wp-themes.com/wp-content/themes/shine/images/bg.jpg 2. http://wp-themes.com/wp-content/themes/ali-han-neon/images/alihanNeon_top.jpg С первого варианта берем сам фон. Со второго — светящиеся линии в виде бабочки(?), если ...