ivanishin

Дмитрий Иванишин ivanishin

 
35 летУкраина/Житомир
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создать шапку для сайта (Приватно для sanek03)

    $50

    Необходимо создать картинку-шапку для сайта http://sogra.com.ua Критерии: 1. Ширина: 904px. 2. Выстота: 291px. 3. Обрамить картинку в голубую рамку, так как обрамлен контент на сайте. 4. Нанести на картинку в левую часть логотип. 5. Нанести на картинку в правую часть ...

    Шапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать картинку по примеру

    $15

    Нужно сделать картинку, которая будет служить подложкой(фоном) для сайта. Это будет симбиоз из двух примеров дизайна фона(максимальная схожесть с примерами): 1. http://wp-themes.com/wp-content/themes/shine/images/bg.jpg 2. http://wp-themes.com/wp-content/themes/ali-han-neon/images/alihanNeon_top.jpg С первого варианта берем сам фон. Со второго — светящиеся линии в виде бабочки(?), если ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Авторы для написания дипломов, курсовых, рефератов

    $1000

    Приглашаем преподавателей вузов в различных областях знаний и студентов последних курсов для написания научно-исследовательских работ: дипломов, курсовых, рефератов, диссертаций... Свободный график, оплата сдельная до 1000у.е (в зависимости от количества сданных заказов) . Сотрудничество на постоянной ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
sanek03
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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приятный заказчик
Работа выполнена быстро и качественно. Александр — ответственный и креативный. Надеюсь на дельнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
anthurium
Ира 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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Отличный заказчик, все оплачено в срок как и договаривались. Надеюсь нашла себе постоянного заказчика =)
Быстро, качественно, вовремя - Ирина отличный специалист. Всегда на связи. Однозначно стоит с ней работать.
Ответный отзыв
sanek03
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Создать шапку для сайта (Приватно для sanek03)
Дмитрий, ответственный заказчик, четко знает что ему нужно, приятно с ним работать, спасибо!
Спасибо тебе, Александр, за понимание и очень качественное выполнение проекта. Я доволен. Рекомендую.
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