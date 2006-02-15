ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город: Санкт-Петербург
Образование: Неполное высшее
Дата рождения: 10 мая 1986 г. (19 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Не женат, детей нет
ОПЫТ РАБОТЫ
Общий стаж: 3 года 4 месяца
--------------------------------------------------------------------------------
Должность: Управляющий интернет-магазином (Полная занятость)
В компании: ООО "Ай-Бизнес", г. Санкт-Петербург
(Торговля в интернете.)
Должностные обязанности: Поддержка и наполнение интернет-магазина, продажа рекламных площадей, продвижение проекта.
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Бгту "военмех", г. Санкт-Петербург
Дата окончания: Май 2008 года
Факультет: Прикладной лингвистики
Специальность: Лингвист-переводчик
Степень: Диплом
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
Название курса: Upper Intermediate level of Speaking English
Учебное заведение: British Council (Санкт-Петербург)
Продолжительность: 5 лет
Дата окончания: Июнь 2000 года
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский язык: Разговорный
Немецкий язык: Базовый
Компьютерные навыки: РАБОТА С ПК
Профессиональный пользователь ПК: Работа с основными редакторскими программами Adobe PageMaker, Indesign, основы дизайна Adobe Photoshop, программы верстки HTML Macromedia Dreamweaver и тд.
Опыт работы с 1С:Предприятие (в сфере интернет-торговли)
Работа с FTP, почтовыми сервисами.
Составление плана по установке и развитию интернет-проекта, будь то интернет-магазин или развлекательный портал. Наполнение сайта информацией и его поддержка. Организация форума и продвижение проекта, организация рекламы, продажа рекламных площадей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Занятия в свободное время: Играю в небольшой театральной труппе. Не ради славы, а просто хорошо провожу время. Поэтому могу без преувелечения сказать, что хорошо справлюсь с работой, требуемой актерской игры в той или иной степени. Интересуюсь языками: самостоятельно изучаю немецкий.
Активно занимаюсь спортом.
Наиболее важные достижения: ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ
Английский язык (свободное владение),
Немецкий (базовый).
Окончил 5летние курсы английского разговорного с одним из лучших преподавателей России. Имею опыт общения с жителями Англии и Америки.
Отлично владею русским языком. Имею большой опыт работы корректором статей: как грамматически, так и стиллистически.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Возможна работа как в офисе, так и удаленно.
Имею опыт организаторской работы: работа с промоутерами и организацией рекламы.
В свободное время играю в театральной труппе и активно занимаюсь спортом.
Дополнительные сведения: Прочитав моё резюме, ни в коем случае не подумайте, что я по какой-либо причине могу не заинтересоваться Вашим предложением. Буду рад Вашему вниманию;)