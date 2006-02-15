ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город: Санкт-Петербург

Образование: Неполное высшее

Дата рождения: 10 мая 1986 г. (19 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Не женат, детей нет

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: 3 года 4 месяца

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Должность: Управляющий интернет-магазином (Полная занятость)

В компании: ООО "Ай-Бизнес", г. Санкт-Петербург

(Торговля в интернете.)

Должностные обязанности: Поддержка и наполнение интернет-магазина, продажа рекламных площадей, продвижение проекта.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Бгту "военмех", г. Санкт-Петербург

Дата окончания: Май 2008 года

Факультет: Прикладной лингвистики

Специальность: Лингвист-переводчик

Степень: Диплом

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

Название курса: Upper Intermediate level of Speaking English

Учебное заведение: British Council (Санкт-Петербург)

Продолжительность: 5 лет

Дата окончания: Июнь 2000 года

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ

Английский язык: Разговорный

Немецкий язык: Базовый

Компьютерные навыки: РАБОТА С ПК

Профессиональный пользователь ПК: Работа с основными редакторскими программами Adobe PageMaker, Indesign, основы дизайна Adobe Photoshop, программы верстки HTML Macromedia Dreamweaver и тд.

Опыт работы с 1С:Предприятие (в сфере интернет-торговли)

Работа с FTP, почтовыми сервисами.

Составление плана по установке и развитию интернет-проекта, будь то интернет-магазин или развлекательный портал. Наполнение сайта информацией и его поддержка. Организация форума и продвижение проекта, организация рекламы, продажа рекламных площадей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Занятия в свободное время: Играю в небольшой театральной труппе. Не ради славы, а просто хорошо провожу время. Поэтому могу без преувелечения сказать, что хорошо справлюсь с работой, требуемой актерской игры в той или иной степени. Интересуюсь языками: самостоятельно изучаю немецкий.

Активно занимаюсь спортом.

Наиболее важные достижения: ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

Английский язык (свободное владение),

Немецкий (базовый).

Окончил 5летние курсы английского разговорного с одним из лучших преподавателей России. Имею опыт общения с жителями Англии и Америки.

Отлично владею русским языком. Имею большой опыт работы корректором статей: как грамматически, так и стиллистически.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Возможна работа как в офисе, так и удаленно.

Имею опыт организаторской работы: работа с промоутерами и организацией рекламы.

В свободное время играю в театральной труппе и активно занимаюсь спортом.

Дополнительные сведения: Прочитав моё резюме, ни в коем случае не подумайте, что я по какой-либо причине могу не заинтересоваться Вашим предложением. Буду рад Вашему вниманию;)