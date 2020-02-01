ivanlaptev

Дизайн позволяет нам выглядеть по-иному. Выделить наши отличия

Создавать решения, которые захватывают внимание - вот моя задача.

Сайты на Tilda/Webflow

Баннеры

Корпоративные Презентации

Со мной удобно работать, потому что я всегда полностью проникаюсь самой сутью вашей задачи.

Этапы работы:

Обсуждение задачи с заказчиком

Подбор референсов; Выбор концепции

Выполнение работы (Всегда в срок)

Демонстрация результата (Правки бесплатно)

Гарантия на выполненные работы: Я всегда на связи для внесения правок в готовую работу.

В моем арсенале:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe XD

Adobe After Effects

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @IvanLaptev9

instagram: ilaptev1

Способы оплаты:

Перевод на карту VTB

WebMoney