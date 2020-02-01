ivanlaptev

Дизайн позволяет нам выглядеть по-иному. Выделить наши отличия
Создавать решения, которые захватывают внимание - вот моя задача.
- Сайты на Tilda/Webflow
- Баннеры
- Корпоративные Презентации
Этапы работы:
- Обсуждение задачи с заказчиком
- Подбор референсов; Выбор концепции
- Выполнение работы (Всегда в срок)
- Демонстрация результата (Правки бесплатно)
В моем арсенале:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe XD
Adobe After Effects
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: @IvanLaptev9
instagram: ilaptev1
Способы оплаты:
Перевод на карту VTB
WebMoney
Действие аккаунта приостановлено!