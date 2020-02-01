ivanlaptev

Иван ivanlaptev

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн позволяет нам выглядеть по-иному. Выделить наши отличия

Создавать решения, которые захватывают внимание - вот моя задача.

  • Сайты на Tilda/Webflow
  • Баннеры
  • Корпоративные Презентации
Со мной удобно работать, потому что я всегда полностью проникаюсь самой сутью вашей задачи.

Этапы работы:

  • Обсуждение задачи с заказчиком
  • Подбор референсов; Выбор концепции
  • Выполнение работы (Всегда в срок)
  • Демонстрация результата (Правки бесплатно)
Гарантия на выполненные работы: Я всегда на связи для внесения правок в готовую работу.

В моем арсенале:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe XD

Adobe After Effects

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: @IvanLaptev9

instagram: ilaptev1

Способы оплаты:

Перевод на карту VTB

WebMoney

TildaIllustratorPhotoshopAfter EffectsWebflow