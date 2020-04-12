Разработчик на Wordpress

Основной фокус на разработке, тестировании, развертывании и поддержке веб-сайтов различной степени сложности и нагруженности. Опыт создания интернет-магазинов, медиа и информационных проектов, агрегаторов, парсеров, соцсервисов. Опыт разработки, управления проектами и продуктами, управления инфраструктурой и devops.

Типичные решаемые задачи

* Разработка сайтов, интернет-магазинов;

* Разработка сайтов для мобильных устройств;

* Перенос сайта на новый хостинг;

* Адаптация сайта под mobile;

* Ускорение сайта по показателям Google PageSpeed;

* SEO-аудит и оптимизация страниц сайта;

* Установка SSL-сертификатов (Lets Encrypt, RapidSSL и т.п.);

* Поддержка сайта (обновления, восстановление сбоев, доработки и т.п.);

* Подключение, настройка, исправление проблем аналитики/рекламы в Facebook, Google Ads, Директ, Метрике и т.п.;

* Модификация темы Wordpress под ваши нужды;

* Настройка конверсий в Woocommerce;

* Интеграция с платежными системами;

* Копирование/парсинг сайтов;

* Обновление кода с PHP5 на PHP7;

* Исправление ошибок предыдущих разработчиков.

Фронтенд

* Верстка статических страниц, БЭМ, CSS3, по макетам Figma, Adobe, Tilda и т.п.

* Оптимизация скорости сайта с учетом Google PageSpeed Insights, GT Metrix и т.п.

Бэкенд

* Интеграция интернет-магазина с 1С, CRM;

* Оптимизация скорости сайта (код, база данных, сервер, плагины и т.п.);

* Интеграции по публичным и приватным API;

* Решение специфических индивидуальных задач самописными скриптами.

Администрирование

* Оптимизация существующего сайта (скорость, безопасность, экономия ресурсов);

* Помощь в выборе, настройке хостинга сайта, переезд на другой хостинг, переезд на VPS/VDS;

* Регистрация, продление доменов, решение проблем сайта с DNS;

* Настройка почты на домене (Яндекс.Коннект, Мейлру для бизнеса и т.п.);

* Аудит и настройка для обеспечения безопасности веб-сервера;

* Излечение сайтов от вирусов.

Контакты

* Email: [email protected]

* Телефон и Whatsapp: +7 (958) 199-89-32

* Skype: [email protected]

* Telegram: @ivanmtw