Основной фокус на разработке, тестировании, развертывании и поддержке веб-сайтов различной степени сложности и нагруженности. Опыт создания интернет-магазинов, медиа и информационных проектов, агрегаторов, парсеров, соцсервисов. Опыт разработки, управления проектами и продуктами, управления инфраструктурой и devops.
Типичные решаемые задачи
* Разработка сайтов, интернет-магазинов;
* Разработка сайтов для мобильных устройств;
* Перенос сайта на новый хостинг;
* Адаптация сайта под mobile;
* Ускорение сайта по показателям Google PageSpeed;
* SEO-аудит и оптимизация страниц сайта;
* Установка SSL-сертификатов (Lets Encrypt, RapidSSL и т.п.);
* Поддержка сайта (обновления, восстановление сбоев, доработки и т.п.);
* Подключение, настройка, исправление проблем аналитики/рекламы в Facebook, Google Ads, Директ, Метрике и т.п.;
* Модификация темы Wordpress под ваши нужды;
* Настройка конверсий в Woocommerce;
* Интеграция с платежными системами;
* Копирование/парсинг сайтов;
* Обновление кода с PHP5 на PHP7;
* Исправление ошибок предыдущих разработчиков.
Фронтенд
* Верстка статических страниц, БЭМ, CSS3, по макетам Figma, Adobe, Tilda и т.п.
* Оптимизация скорости сайта с учетом Google PageSpeed Insights, GT Metrix и т.п.
Бэкенд
* Интеграция интернет-магазина с 1С, CRM;
* Оптимизация скорости сайта (код, база данных, сервер, плагины и т.п.);
* Интеграции по публичным и приватным API;
* Решение специфических индивидуальных задач самописными скриптами.
Администрирование
* Оптимизация существующего сайта (скорость, безопасность, экономия ресурсов);
* Помощь в выборе, настройке хостинга сайта, переезд на другой хостинг, переезд на VPS/VDS;
* Регистрация, продление доменов, решение проблем сайта с DNS;
* Настройка почты на домене (Яндекс.Коннект, Мейлру для бизнеса и т.п.);
* Аудит и настройка для обеспечения безопасности веб-сервера;
* Излечение сайтов от вирусов.
Контакты
* Email: [email protected]
* Телефон и Whatsapp: +7 (958) 199-89-32
* Skype: [email protected]
* Telegram: @ivanmtw
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